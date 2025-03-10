Трамп продолжает обваливать фондовые рынки. Инвесторы боятся рецессии

Основные биржевые индексы США упали после того, как комментарии президента Дональда Трампа на выходных ужесточили страхи по поводу возможного экономического спада из-за торговых споров. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Заявление Трампа

Трамп в интервью в воскресенье отказался прогнозировать возможность рецессии в США. Инвесторы опасаются, что его нестабильная политика по отношению к Китаю, Мексике и Канаде может сдерживать потребительский спрос и корпоративные инвестиции.

Между тем, Китай в понедельник вводит соответствующие пошлины на некоторые американские товары, а новые пошлины США на отдельные металлы вступят в силу позже на этой неделе.

Опрос Reuters показал, что 91% экономистов считают рост риска рецессии следствием меняющейся торговой политики Трампа

Реакция рынка

В целом, индексы Nasdaq и S&P 500 опустились до минимальных уровней за пять месяцев. По состоянию на 16:50 по Киеву:

Dow Jones Industrial Average снизился на 307,75 пунктов (-0,72%) до 42 492,47.

S&P 500 потерял 74,89 пункта (-1,30%) и составил 5695,31.

Nasdaq Composite свалился на 371,78 пт (-2,03%) до 17 826,75.

Больше всего пострадали акции технологических компаний. Nvidia подешевела на 2,2%, в то время как Meta и Amazon потеряли более 3% каждая.

Акции Tesla упали на 7%, достигнув минимального уровня с 5 ноября, после того, как аналитики UBS снизили прогноз по поставкам электромобилей в первом квартале и снизили целевую цену акций компании.

Подробности

Технологический сектор потерял 2,6%, возглавив падение среди отраслевых индексов S&P 500. Индекс малых компаний Russell 2000 снизился на 1%.

Банковский сектор также понес потери: акции JPMorgan Chase и Goldman Sachs снизились более чем на 3%, что потянуло вниз индекс банков S&P 500 Banks.

На прошлой неделе S&P 500 зафиксировал самое большое недельное падение с сентября. В понедельник Nasdaq потерял более 10% своего декабрьского пика, что свидетельствует о переходе в фазу коррекции.