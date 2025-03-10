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10 марта 2025, 18:53 Читати українською

Трамп продолжает обваливать фондовые рынки. Инвесторы боятся рецессии

Основные биржевые индексы США упали после того, как комментарии президента Дональда Трампа на выходных ужесточили страхи по поводу возможного экономического спада из-за торговых споров. Об этом сообщает агентство Reuters.

Основные биржевые индексы США упали после того, как комментарии президента Дональда Трампа на выходных ужесточили страхи по поводу возможного экономического спада из-за торговых споров.
Фото Pixabay

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Заявление Трампа

Трамп в интервью в воскресенье отказался прогнозировать возможность рецессии в США. Инвесторы опасаются, что его нестабильная политика по отношению к Китаю, Мексике и Канаде может сдерживать потребительский спрос и корпоративные инвестиции.

Между тем, Китай в понедельник вводит соответствующие пошлины на некоторые американские товары, а новые пошлины США на отдельные металлы вступят в силу позже на этой неделе.

Опрос Reuters показал, что 91% экономистов считают рост риска рецессии следствием меняющейся торговой политики Трампа

Реакция рынка

В целом, индексы Nasdaq и S&P 500 опустились до минимальных уровней за пять месяцев. По состоянию на 16:50 по Киеву:

  • Dow Jones Industrial Average снизился на 307,75 пунктов (-0,72%) до 42 492,47.
  • S&P 500 потерял 74,89 пункта (-1,30%) и составил 5695,31.
  • Nasdaq Composite свалился на 371,78 пт (-2,03%) до 17 826,75.

Больше всего пострадали акции технологических компаний. Nvidia подешевела на 2,2%, в то время как Meta и Amazon потеряли более 3% каждая.

Акции Tesla упали на 7%, достигнув минимального уровня с 5 ноября, после того, как аналитики UBS снизили прогноз по поставкам электромобилей в первом квартале и снизили целевую цену акций компании.

Подробности

Технологический сектор потерял 2,6%, возглавив падение среди отраслевых индексов S&P 500. Индекс малых компаний Russell 2000 снизился на 1%.

Банковский сектор также понес потери: акции JPMorgan Chase и Goldman Sachs снизились более чем на 3%, что потянуло вниз индекс банков S&P 500 Banks.

На прошлой неделе S&P 500 зафиксировал самое большое недельное падение с сентября. В понедельник Nasdaq потерял более 10% своего декабрьского пика, что свидетельствует о переходе в фазу коррекции.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
10 марта 2025, 19:29
#
Інвестори побоюються, що його нестабільна політика щодо Китаю, Мексики та Канади може стримувати споживчий попит і корпоративні інвестиції.

ЄС забули
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