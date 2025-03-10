Ford инвестирует 4,4 миллиарда евро в немецкую дочернюю компанию

Американский автопроизводитель Ford планирует вложить до 4,4 миллиарда евро в свою дочернюю немецкую компанию Ford-Werke, которая накопила более 5 миллиардов евро долгов. Однако компания отказывается от обязательства покрывать ее убытки, что действовало с 2006 года. Об этом сообщает Financial Times.

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Позиция Ford по отношению к европейскому рынку

Вице-председатель Ford Джон Лоулер заявил, что концерн не планирует выходить с европейского рынка, но призвал правительства Германии и ЕС ускорить переход на электромобили. Он признал, что компании ждут «жесткие решения», поскольку переход на электромобили происходит медленнее, чем ожидалось.

Сокращение персонала

В ноябре Ford объявил об увольнении 4 000 работников в Европе, из которых 2 900 — в Германии. Эти шаги вызвали резкую критику со стороны профсоюза IG Metall, назвавшего это «грязным трюком для давления на рабочий совет».

Будущее завода в Саарлуе

Будущее завода Ford в Саарлуе остается неопределенным. Продажа предприятия застопорилась, а профсоюз согласился на сокращение тысяч рабочих мест.

Финансовые потери Ford

В прошлом году Ford понес 5 миллиардов долларов убытков в сегменте электрокаров. Компания не ожидает выхода на безубыточность до конца десятилетия.

Падение спроса на электромобили

Продажи электромобилей в Европе сокращаются после отмены субсидий в Германии и Франции. «У всех есть большое предложение электромобилей на рынке. Это вопрос спроса», — подчеркнул Лоулер.

Эти шаги свидетельствуют о сложной ситуации, в которой оказался Ford в Европе, где компания пытается адаптироваться к медленному переходу на электромобили и экономическим вызовам.