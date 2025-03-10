Через 3 года полномасштабного вторжения рынок труда возобновился на 93% — Work.ua

Несмотря на все вызовы рынок труда демонстрирует чрезвычайную устойчивость. В феврале 2025 года работу искали наибольшее количество кандидатов за время глубокого дефицита кадров. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

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Что с рынком труда

В феврале 2025 года работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе. Как видно из графика, такая тенденция является обычным явлением на рынке труда: после праздничного затишья рекрутеры активизируют наем.

Наиболее заметно выросло количество в Житомирской (+7%), Кировоградской, Ровенской, Черновицкой и Николаевской (+6%) областях.

Но перечень областей, где работы больше всего, остался таким же. Треть (34%) всех вакансий — в Киеве и области. По 9% — во Львовской и Днепропетровщине, еще 6% — в Одесской, 3% — в Харьковской области. Во всех областях-лидерах в феврале выросло количество вакансий.

Работодатели все чаще маркируют вакансии пометкой «Преимущество ветеранам»

В феврале почти половина (44%) от всех вакансий приходилась на 5 категорий из 28:

«Рабочие специальности, производство» — 16 703 вакансии, +5% к январю;

«Сфера обслуживания» — 14 535, +5%;

«Продажа, закупка» — 12 450, +5%;

«Розничная торговля» — 11 392, +5%;

«Логистика, состав, ВЭД» — 10 314, +4%.

А где работы точно стало больше — в сфере агро и топ-руководства.

Рынок труда в феврале заметно пополнился вакансиями на следующие должности: ветеринарный врач (+36% к январю), инженер дронов (+30%), ассистент стоматолога (+20%), разведчик (+19%), контент-специалист (+17%), мастер по ремонту, администратор ресторана, администратор ресторана +6

Еще одна положительная тенденция — работодатели продолжают активно маркировать вакансии пометкой «Преимущество ветеранам» — 4 413 предложений работы, +18% к январю.

Средняя зарплата растет третий месяц подряд

В феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23500 грн (+500 грн до января). Среди областей с наибольшим количеством вакансий средние зарплаты выросли на:

Киевщине — 26 500 грн, +500 грн до января;

Львовщине — 24 900 грн, +900 грн;

Одесской области — 22 500 грн, +500 грн;

Харьковщине — 21 500 грн, +500 грн.

А вот в Днепропетровской области размер средней зарплаты остался неизменным — 22 500 грн.

Наиболее заметно выросли зарплаты в вакансиях в следующих категориях: