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10 марта 2025, 16:23 Читати українською

Через 3 года полномасштабного вторжения рынок труда возобновился на 93% — Work.ua

Несмотря на все вызовы рынок труда демонстрирует чрезвычайную устойчивость. В феврале 2025 года работу искали наибольшее количество кандидатов за время глубокого дефицита кадров. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

Несмотря на все вызовы рынок труда демонстрирует чрезвычайную устойчивость.
Фото: depositphotos

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Что с рынком труда

В феврале 2025 года работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе. Как видно из графика, такая тенденция является обычным явлением на рынке труда: после праздничного затишья рекрутеры активизируют наем.

Наиболее заметно выросло количество в Житомирской (+7%), Кировоградской, Ровенской, Черновицкой и Николаевской (+6%) областях.

Но перечень областей, где работы больше всего, остался таким же. Треть (34%) всех вакансий — в Киеве и области. По 9% — во Львовской и Днепропетровщине, еще 6% — в Одесской, 3% — в Харьковской области. Во всех областях-лидерах в феврале выросло количество вакансий.

Работодатели все чаще маркируют вакансии пометкой «Преимущество ветеранам»

В феврале почти половина (44%) от всех вакансий приходилась на 5 категорий из 28:

  • «Рабочие специальности, производство» — 16 703 вакансии, +5% к январю;
  • «Сфера обслуживания» — 14 535, +5%;
  • «Продажа, закупка» — 12 450, +5%;
  • «Розничная торговля» — 11 392, +5%;
  • «Логистика, состав, ВЭД» — 10 314, +4%.

А где работы точно стало больше — в сфере агро и топ-руководства.

Рынок труда в феврале заметно пополнился вакансиями на следующие должности: ветеринарный врач (+36% к январю), инженер дронов (+30%), ассистент стоматолога (+20%), разведчик (+19%), контент-специалист (+17%), мастер по ремонту, администратор ресторана, администратор ресторана +6

Еще одна положительная тенденция — работодатели продолжают активно маркировать вакансии пометкой «Преимущество ветеранам» — 4 413 предложений работы, +18% к январю.

Средняя зарплата растет третий месяц подряд

В феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23500 грн (+500 грн до января). Среди областей с наибольшим количеством вакансий средние зарплаты выросли на:

  • Киевщине — 26 500 грн, +500 грн до января;
  • Львовщине — 24 900 грн, +900 грн;
  • Одесской области — 22 500 грн, +500 грн;
  • Харьковщине — 21 500 грн, +500 грн.

А вот в Днепропетровской области размер средней зарплаты остался неизменным — 22 500 грн.

Наиболее заметно выросли зарплаты в вакансиях в следующих категориях:

  • «Телекоммуникации и связь» — 30 000 грн, +9% к январю;
  • «Страхование» — 27 750 грн, +7%;
  • «СМИ, издательство, полиграфия» — 24 000 грн, +7%;
  • «IT, компьютеры, интернет» — 29 250 грн, +6%;
  • «Строительство, архитектура» — 30 000 грн, +5%;
  • «Недвижимость» — 50 000 грн, +5%;
  • «Топменеджмент, руководство высшего звена» — 50 000 грн, +5%.
Источник: Минфин
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