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10 марта 2025, 12:03 Читати українською

За последний месяц общая капитализация криптовалют упала более чем на 20% — Binance Research

За последний месяц общая капитализация криптовалют упала более чем на 20% — с $3,6 трлн до $2,8 трлн. Это было вызвано ростом негативных настроений, самым масштабным изломом в истории (потери Bybit достигли $1,5 млрд), а также убылью активности мемкоинов. Об этом говорится в обзоре криптовалютного рынка Binance Research.

За последний месяц общая капитализация криптовалют упала более чем на 20% — с $3,6 трлн до $2,8 трлн.
Фото: depositphotos

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Негативная динамика наблюдалась и на традиционных финансовых рынках: акции NVDA, GOOGL и AMZN демонстрировали отрицательный результат с начала года, тогда как потребительский сектор и сектор информационных технологий потеряли 6% и 3% соответственно.

Дополнительное давление создали торговые споры: президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25% тарифов на импорт из Канады и Мексики, что подорвало доверие инвесторов и повлекло за собой снижение доходности государственных облигаций США до минимумов за два месяца.

Рынок криптовалют потерпел значительный спад, причем наибольшие потери наблюдались среди альткоинов. Solana (-38%) и DOGE (-33,7%) стали лидерами падения, что свидетельствует об оттоке ликвидности из рисковых активов. Ethereum (-20%) и XRP (-19,2%) также понесли существенные потери, тогда как Bitcoin (-16%) снизился меньше, что подтверждает его статус относительно безопасного актива.

Несмотря на всеобщее падение рынка, рынок стейблкоинов вырос до $224B (+10%), а реальные активы (RWA) — до $17B (+17%), что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к стабильным активам.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
10 марта 2025, 12:19
#
Ну і шо) Сам Баффет каже постійно про акції, що найкращій час купувати тоді, коли все в просадках, просто треба розуміти що саме купувати і мати заготовлені гроші для таких розпродажів)
+
0
bonv
bonv
10 марта 2025, 13:44
#
Відростуть. Щоб знову впасти/відрости:)))
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