В феврале 2025 г. украинский автопарк пополнили 4488 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 14% больше, чем в феврале прошлого года и на 23% больше, чем в январе. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
В Украине растет спрос на электрокары: какие модели самые популярные
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Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто — 4360 штук (новых — 632, подержанных — 3728). Среди 128 коммерческих электромобилей были новыми только 9 авто.
В пятерку лидеров среди новых электромобилей месяца попали:
- BYD Song Plus — 115 авто;
- Zeekr — 65;
- Volkswagen ID.4 — 56;
- Zeekr 001 — 46;
- Volkswagen ID. Unyx — 45.
В пять самых популярных моделей впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей вошли:
- Tesla Model Y — 430 авто;
- Twsla Model 3 — 429;
- Nissan Leaf — 407;
- Hyundai Kona Electric — 245;
- Kia Niro EV — 231.
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