В Украине растет спрос на электрокары: какие модели самые популярные

В феврале 2025 г. украинский автопарк пополнили 4488 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 14% больше, чем в феврале прошлого года и на 23% больше, чем в январе. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто — 4360 штук (новых — 632, подержанных — 3728). Среди 128 коммерческих электромобилей были новыми только 9 авто.

В пятерку лидеров среди новых электромобилей месяца попали:

BYD Song Plus — 115 авто;

Zeekr — 65;

Volkswagen ID.4 — 56;

Zeekr 001 — 46;

Volkswagen ID. Unyx — 45.

В пять самых популярных моделей впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей вошли:

Tesla Model Y — 430 авто;

Twsla Model 3 — 429;

Nissan Leaf — 407;

Hyundai Kona Electric — 245;

Kia Niro EV — 231.

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