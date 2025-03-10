По данным Национального бюро статистики Китая, индекс потребительских цен (CPI) в феврале снизился на 0,7% по сравнению с прошлым годом, что стало первым падением ниже нуля с января прошлого года. Это связано с удешевлением продуктов питания, табака и алкоголя, сообщает CNBC.
Потребительская инфляция в Китае впервые за 13 месяцев стала отрицательной
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как изменились показатели
Февральское снижение превзошло ожидания аналитиков, которые прогнозировали сокращение на 0,5%. В месячном исчислении CPI упал на 0,2% после роста на 0,7% в январе.
Данные поступили в то время, когда инвесторы надеются на эффективность стимулирующих мер Пекина, направленных на поддержку экономического восстановления и стабилизацию внутреннего спроса, а также на фоне установления целевого роста ВВП на уровне около 5% к 2025 году.
Читайте также: Инфляция в Китае ускорилась впервые с августа
Экономисты отмечают, что достижение этой цели может быть трудной задачей из-за слабого внутреннего потребления и ухудшающихся торговых отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии