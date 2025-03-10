Потребительская инфляция в Китае впервые за 13 месяцев стала отрицательной

По данным Национального бюро статистики Китая, индекс потребительских цен (CPI) в феврале снизился на 0,7% по сравнению с прошлым годом, что стало первым падением ниже нуля с января прошлого года. Это связано с удешевлением продуктов питания, табака и алкоголя, сообщает CNBC.

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Как изменились показатели

Февральское снижение превзошло ожидания аналитиков, которые прогнозировали сокращение на 0,5%. В месячном исчислении CPI упал на 0,2% после роста на 0,7% в январе.

Данные поступили в то время, когда инвесторы надеются на эффективность стимулирующих мер Пекина, направленных на поддержку экономического восстановления и стабилизацию внутреннего спроса, а также на фоне установления целевого роста ВВП на уровне около 5% к 2025 году.

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Экономисты отмечают, что достижение этой цели может быть трудной задачей из-за слабого внутреннего потребления и ухудшающихся торговых отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.