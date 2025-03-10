Кабмин принял решение, которое даст Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, возможность передать более 1,8 млрд грн на восстановление. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
АРМА передаст более 1,8 млрд грн на восстановление Украины
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Что известно
«На повестке дня сегодня есть также решение, которое позволит Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) передать более 1,8 млрд грн на восстановление Украины», — сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что конфискованные средства подсанкционных лиц будут работать на восстановление государства.
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Источник: Минфин
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