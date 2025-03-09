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9 марта 2025, 14:33 Читати українською

Евросоюз ищет альтернативу Starlink для Украины

После приостановки военной помощи и обмена разведывательной информацией между США и Украиной, европейские страны активизировали поиск альтернативных источников спутниковой связи для Украины, чтобы заменить сеть Starlink, принадлежащую миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

После приостановки военной помощи и обмена разведывательной информацией между США и Украиной, европейские страны активизировали поиск альтернативных источников спутниковой связи для Украины, чтобы заменить сеть Starlink, принадлежащую миллиардеру Илону Маску.

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Переговоры с ведущими европейскими операторами спутниковой связи

По информации издания, люксембургская компания SES, испанская Hisdesat, американская Viasat (принадлежащая британской Inmarsat) и французская Eutelsat/OneWeb подтвердили, что ведут переговоры с правительствами стран ЕС и европейскими институциями. Цель переговоров — найти пути обеспечения резервной спутниковой связи для Украины.

Замена Starlink: сложная задача

В то же время замена устройств Starlink признается сложной задачей. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в настоящее время в Украине работает более 40 тысяч терминалов Starlink. Они используются Вооруженными Силами Украины, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями.

Hisdesat: готовность участвовать и сложности развертывания

Генеральный директор испанской компании Hisdesat Мигель Анхель Гарсия Примо подтвердил, что с компанией связывались представители европейских властей.

«Мы участвуем в этой инициативе», — заявил он. Гарсия Примо также отметил, что состоявшиеся на прошлой неделе в Овальном кабинете переговоры между президентами США и Украины «привели к немедленным дискуссиям о том, может ли ЕС предложить альтернативы» Starlink.

В то же время руководитель Hisdesat признал, что «развернуть такое же количество терминалов, которое уже имеет Starlink, очень сложно, если вообще возможно, поскольку они накапливались годами».

SES: существующие услуги и готовность к расширению

Исполнительный директор люксембургской компании SES Адель Аль-Салех сообщил, что компания уже предоставляет услуги спутниковой связи в Украине. Он также подтвердил участие SES в переговорах о расширении возможностей спутниковой связи в Украине.

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Источник: Минфин
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