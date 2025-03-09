Евросоюз ищет альтернативу Starlink для Украины

После приостановки военной помощи и обмена разведывательной информацией между США и Украиной, европейские страны активизировали поиск альтернативных источников спутниковой связи для Украины, чтобы заменить сеть Starlink, принадлежащую миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Переговоры с ведущими европейскими операторами спутниковой связи

По информации издания, люксембургская компания SES, испанская Hisdesat, американская Viasat (принадлежащая британской Inmarsat) и французская Eutelsat/OneWeb подтвердили, что ведут переговоры с правительствами стран ЕС и европейскими институциями. Цель переговоров — найти пути обеспечения резервной спутниковой связи для Украины.

Замена Starlink: сложная задача

В то же время замена устройств Starlink признается сложной задачей. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в настоящее время в Украине работает более 40 тысяч терминалов Starlink. Они используются Вооруженными Силами Украины, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями.

Hisdesat: готовность участвовать и сложности развертывания

Генеральный директор испанской компании Hisdesat Мигель Анхель Гарсия Примо подтвердил, что с компанией связывались представители европейских властей.

«Мы участвуем в этой инициативе», — заявил он. Гарсия Примо также отметил, что состоявшиеся на прошлой неделе в Овальном кабинете переговоры между президентами США и Украины «привели к немедленным дискуссиям о том, может ли ЕС предложить альтернативы» Starlink.

В то же время руководитель Hisdesat признал, что «развернуть такое же количество терминалов, которое уже имеет Starlink, очень сложно, если вообще возможно, поскольку они накапливались годами».

SES: существующие услуги и готовность к расширению

Исполнительный директор люксембургской компании SES Адель Аль-Салех сообщил, что компания уже предоставляет услуги спутниковой связи в Украине. Он также подтвердил участие SES в переговорах о расширении возможностей спутниковой связи в Украине.