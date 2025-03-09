НБУ обнародовал для обсуждения проект изменений в правила хранения банковской тайны

Национальный банк обнародовал для обсуждения проект изменений в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением правления НБУ в июле 2006 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Что известно

Закон предусматривает дополнение части первой статьи 62 закона «О банках и банковской деятельности» новым пунктом 111. Согласно ему, установлено право нотариусов на получение информации, содержащей банковскую тайну, для принятия мер с целью установления опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без информации.

В проекте Нацбанка предусмотрено урегулирование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, по запросам нотариусов, должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на совершение нотариальных действий, консульских учреждений в банки.

Регулятор будет принимать замечания и предложения по проекту до 18 марта 2025 года.

Предыстория

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудники Государственной налоговой службы должны получить доступ к финансовым данным украинцев, которые сейчас являются банковской тайной. «Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов — это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников», — добавил Марченко.

Он убежден, что банковская тайна для налоговиков все же будет отменена в рамках евроинтеграции. В то же время глава Минфина признал, что этому может препятствовать недоверие украинцев к государственным институтам.

В свою очередь председатель правления НБУ Андрей Пышный ранее отмечал, что сохранение банковской тайны остается одной из принципиальных задач Национального банка, приобретающего особую актуальность в свете интеграции Украины в ЕС.