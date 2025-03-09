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9 марта 2025, 9:05 Читати українською

НБУ обнародовал для обсуждения проект изменений в правила хранения банковской тайны

Национальный банк обнародовал для обсуждения проект изменений в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением правления НБУ в июле 2006 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк обнародовал для обсуждения проект изменений в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением правления НБУ в июле 2006 года.

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Что известно

Закон предусматривает дополнение части первой статьи 62 закона «О банках и банковской деятельности» новым пунктом 111. Согласно ему, установлено право нотариусов на получение информации, содержащей банковскую тайну, для принятия мер с целью установления опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без информации.

В проекте Нацбанка предусмотрено урегулирование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, по запросам нотариусов, должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на совершение нотариальных действий, консульских учреждений в банки.

Регулятор будет принимать замечания и предложения по проекту до 18 марта 2025 года.

Предыстория

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудники Государственной налоговой службы должны получить доступ к финансовым данным украинцев, которые сейчас являются банковской тайной. «Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов — это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников», — добавил Марченко.

Он убежден, что банковская тайна для налоговиков все же будет отменена в рамках евроинтеграции. В то же время глава Минфина признал, что этому может препятствовать недоверие украинцев к государственным институтам.

В свою очередь председатель правления НБУ Андрей Пышный ранее отмечал, что сохранение банковской тайны остается одной из принципиальных задач Национального банка, приобретающего особую актуальность в свете интеграции Украины в ЕС.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
9 марта 2025, 9:28
#
Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які були затверджені постановою правління НБУ у липні 2006 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Закон передбачає доповнення частини першої статті 62 закону

Так закон чи правила затвердженні постановою НБУ?

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив

Яким боком до цієї новини маячня від Марченко?
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
9 марта 2025, 10:50
#
Ще залишились такі, хто довіряє банкам?
+
0
Три літри
Три літри
9 марта 2025, 11:01
#
Як тобі американські гірки з курсом крипти?
Слава Трумпу!
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