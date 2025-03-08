С начала 2025 года государство выплатило работодателям 56 млн. грн. компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
Работодатели получили 56 млн грн от государства за трудоустройство переселенцев
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«1500 работодателей получили от правительства компенсацию с начала этого года за трудоустройство 2500 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. 126 из них — люди с инвалидностью. Предпринимателям компенсировали в общей сложности 56 млн грн», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
Больше всего внутри перемещенных лиц работодатели трудоустроили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и Киеве.
За каждого трудоустроенного государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной зарплаты (на сегодняшний день — 8 000 грн) в течение 3 месяцев, а за трудоустройство ВПЛ с инвалидностью — в течение 6 месяцев.
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