Работодатели получили 56 млн грн от государства за трудоустройство переселенцев

С начала 2025 года государство выплатило работодателям 56 млн. грн. компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

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«1500 работодателей получили от правительства компенсацию с начала этого года за трудоустройство 2500 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. 126 из них — люди с инвалидностью. Предпринимателям компенсировали в общей сложности 56 млн грн», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Больше всего внутри перемещенных лиц работодатели трудоустроили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и Киеве.

За каждого трудоустроенного государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной зарплаты (на сегодняшний день — 8 000 грн) в течение 3 месяцев, а за трудоустройство ВПЛ с инвалидностью — в течение 6 месяцев.