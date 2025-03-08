Валютный рынок Украины: прогноз курса доллара на ближайшую неделю остается стабильным

По прогнозам Тараса Лесового, начальника департамента казначейства Глобус Банка, состояние валютного рынка Украины в середине марта остается стабильным и значительных курсовых колебаний не предвидится. Об этом банкир рассказал в комментарии РБК-Украина.

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Факторы стабильности валютного рынка

Лесной выделил несколько ключевых факторов, способствующих стабильности:

НБУ: Изменение учетной ставки направлено на сдерживание инфляции и поддержание стабильности национальной валюты. Кроме того, Национальный банк проводит валютные интервенции по регулированию баланса спроса и предложения на рынке.

Международная финансовая помощь: Ожидаемая в этом году международная финансовая помощь практически полностью покрывает дефицит государственного бюджета (около 38,8 миллиарда долларов), что снижает риск девальвации гривны. Сотрудничество с международными финансовыми институтами создает дополнительный запас прочности для поддержания макроэкономической стабильности.

Экспортные поступления: экспорт сельскохозяйственной продукции и других стратегических товаров обеспечивает приток валюты в страну, что способствует формированию международных валютных резервов.

Сближение наличного и безналичного курсов: В последние недели разница между курсами на наличном и безналичном рынках минимальна. Это свидетельствует о формировании одного рыночного курса.

«Управляемая гибкость» от НБУ: Стратегия Национального банка не предусматривает резких курсовых скачков, что делает курс более предсказуемым и стабильным.

Прогноз курса валют на следующую неделю

По словам банкира, на следующей неделе ожидаются следующие основные характеристики валютного рынка:

Межбанк: 41,4−42,2 грн/доллар и 43,5−45 грн/евро.

Наличный рынок: 41,4−42 грн/доллар и 43,5−45 грн/евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн.

Средние еженедельные колебания: в пределах 1−1,5% от начального курса недели.

Итоги: контролируемая ситуация и краткосрочные колебания

«Хотя военные факторы и внешнеполитические изменения остаются ключевыми, в целом ситуация на валютном рынке под контролем. Рынок пока достаточно защищен от серьезных потрясений, а любые возможные изменения будут носить краткосрочный и ситуативный характер», — подытожил Лесовой.