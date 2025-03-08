Средства российских олигархов Фридмана и Авена пойдут на военные облигации и ликвидацию последствий войны

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перечислило 137 миллионов гривен со счетов компаний, аффилированных с российскими олигархами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Сначала эти средства будут использованы для покупки военных облигаций. В дальнейшем они будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.

«Благодаря изменениям в порядок управления активами, подпадающими под санкции и арестованные в рамках уголовных производств, утвержденным сегодня правительством, АРМА теперь может оперативно перечислять полученные средства в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии», — пояснила глава АРМА Елена Дума.

В прошлом году АРМА уже осуществляла списание средств со счетов оффшорных кипрских компаний, связанных с Фридманом и Авеном. Тогда речь шла о 18 миллионах долларов США, которые оставались на счетах в «Сенс Банке». Эти средства были арестованы по решению суда в апреле 2022 года.

В общем, АРМА управляет арестованными в рамках уголовных производств подпадающими под санкции денежными активами на общую сумму 5,5 миллиарда гривен (в гривневом эквиваленте).