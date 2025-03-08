В США конфисковали активы российской криптобиржи Garantex

Министерство юстиции США объявило о прекращении деятельности российской криптовалютной биржи Garantex. 7 марта были конфискованы домены биржи и заморожены криптоактивы на сумму 26 миллионов долларов США.

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Что известно

По информации аналитической компании Elliptic, специализирующейся на блокчейне, Garantex использовалась представителями российской элиты для обхода санкционных ограничений. Кроме того, биржа служила платформой для отмывания средств, полученных преступным путем, в частности от торговли на даркнет-рынках, а также краж, связанных с северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group.

Международная операция: удаление доменов и серверов

Правоохранительные органы США под руководством Секретной службы (USSS) изъяли три домена, которые использовались Garantex для осуществления операций: Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. В сотрудничестве с американскими стражами порядка Германия и Финляндия конфисковали серверы, на которых размещалась инфраструктура биржи.

Доступ к данным: удаление баз данных клиентов и бухгалтерии

Министерство юстиции США также сообщило, что ранее получило доступ к копиям серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерскую отчетность.

Обвинения против администраторов биржи

По данным американских властей, с 2019 по 2025 год Garantex контролировали и руководили два человека: гражданин Литвы Алексей Бесчеков, проживающий в россии, и гражданин россии Александр Мира Серда, проживающий в ОАЭ. Администраторам биржи предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

Миллиарды долларов в криптовалютных транзакциях

По оценкам Министерства юстиции США, с апреля 2019 через Garantex прошло по меньшей мере 96 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях.

Блокировка кошельков Tether: предыстория

Накануне Garantex сообщила о блокировании компанией Tether всех ее кошельков со стейблкоинами USDT. Общая сумма заблокированных средств превысила 2,5 миллиарда рублей (около 28 миллионов долларов США).

В связи с этими событиями Garantex объявила о приостановлении всех сделок на своей платформе.