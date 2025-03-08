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8 марта 2025, 12:51 Читати українською

В США конфисковали активы российской криптобиржи Garantex

Министерство юстиции США объявило о прекращении деятельности российской криптовалютной биржи Garantex. 7 марта были конфискованы домены биржи и заморожены криптоактивы на сумму 26 миллионов долларов США.

Министерство юстиции США объявило о прекращении деятельности российской криптовалютной биржи Garantex. 7 марта были конфискованы домены биржи и заморожены криптоактивы на сумму 26 миллионов долларов США.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПо информации аналитической компании Elliptic, специализирующейся на блокчейне, Garantex использовалась представителями российской элиты для обхода санкционных ограничений.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По информации аналитической компании Elliptic, специализирующейся на блокчейне, Garantex использовалась представителями российской элиты для обхода санкционных ограничений. Кроме того, биржа служила платформой для отмывания средств, полученных преступным путем, в частности от торговли на даркнет-рынках, а также краж, связанных с северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group.

Международная операция: удаление доменов и серверов

Правоохранительные органы США под руководством Секретной службы (USSS) изъяли три домена, которые использовались Garantex для осуществления операций: Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. В сотрудничестве с американскими стражами порядка Германия и Финляндия конфисковали серверы, на которых размещалась инфраструктура биржи.

Доступ к данным: удаление баз данных клиентов и бухгалтерии

Министерство юстиции США также сообщило, что ранее получило доступ к копиям серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерскую отчетность.

Обвинения против администраторов биржи

По данным американских властей, с 2019 по 2025 год Garantex контролировали и руководили два человека: гражданин Литвы Алексей Бесчеков, проживающий в россии, и гражданин россии Александр Мира Серда, проживающий в ОАЭ. Администраторам биржи предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

Миллиарды долларов в криптовалютных транзакциях

По оценкам Министерства юстиции США, с апреля 2019 через Garantex прошло по меньшей мере 96 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях.

Блокировка кошельков Tether: предыстория

Накануне Garantex сообщила о блокировании компанией Tether всех ее кошельков со стейблкоинами USDT. Общая сумма заблокированных средств превысила 2,5 миллиарда рублей (около 28 миллионов долларов США).

В связи с этими событиями Garantex объявила о приостановлении всех сделок на своей платформе.

Источник: Минфин
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