Туроператоры фиксируют возобновление спроса на услуги и возврат к раннему бронированию

Туроператор «Join UP! Украина», один из крупнейших в стране, зафиксировал рекордное количество туристов в 2024 году — 251 286 человек. Это самый высокий показатель за последние три года, пришедшиеся на период полномасштабной войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Также компания поделилась информацией, какие направления были наиболее популярны среди украинцев, передает Forbes.

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Пик путешествий — летние месяцы, наименьший спрос — в феврале

Согласно данным Join UP! Украина, наибольший спрос на туристические услуги наблюдался в июне (35 544 туриста) и июле (36 229 туристов). Февраль, как и в 2023 году, стал наименее активным месяцем: услугами туроператора воспользовались 8518 человек. Однако этот показатель на 21,24% превышает показатель февраля предыдущего года.

Авиаперелеты — самый популярный вид транспорта

Подавляющее большинство туристов (87,1%) выбирали авиаперелеты. Наибольшее количество вылетов осуществлялось из следующих городов:

Кишинев (129 907)

Жешув (41 153)

Варшава (12 188)

Автобусные туры: рост спроса на короткие маршруты

Спрос на автобусные туры в отдаленные страны снизился на 16%. В то же время наблюдается двукратный рост популярности коротких автобусных маршрутов, в частности, в Болгарию.

Популярные направления: Турция, Греция, Египет и экзотика

Летом украинские туристы чаще всего выбирали отдых в Турции, Греции, Болгарии и Черногории. Зимой популярными направлениями стали Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания, Шри-Ланка и Доминиканская Республика. На распределение спроса повлияло, в частности, открытие новых рейсов из Молдовы в Тунис и из Польши в Доминикану. Появление прямых железнодорожных сообщений с Польшей также способствовало росту популярности вылетов из этой страны.

Глубина бронирования увеличилась: возврат к планированию путешествий

В декабре 2024 года средняя глубина бронирования туров достигла 47 дней. Это свидетельствует о том, что украинцы постепенно возвращаются в практику раннего планирования путешествий.

Портрет туриста

Наибольшую долю среди туристов, воспользовавшихся услугами Join UP! Украина, составляют женщины (56%). Дети составляют 24% от общего количества, а мужчины — 20%.