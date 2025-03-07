Состояние Илона Маска упало более чем на $110 млрд до отметки в $342,5 млрд из-за тарифной политики Трампа. Об этом пишет Forbes.
Состояние Илона Маска уменьшилось более чем на $110 млрд из-за тарифов Трампа
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По сравнению с рекордным показателем в $464 млрд, зафиксированным 17 декабря, когда акции Tesla достигли исторического максимума в $480 за акцию, состояние Маска сократилось на $121,5 млрд. Эта сумма превышает общее состояние десятого богатейшего человека планеты — бывшего генерального директора Microsoft Стива Баллмера ($119,1 млрд).
Падение акций Tesla связывают с новыми тарифами, введенными Дональдом Трампом по Канаде, Китаю и Мексике, что негативно повлияло на настроения инвесторов. В четверг акции Tesla торговались чуть выше $260, что на 47% ниже их рекордного внутридневного максимума в прошлом году.
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