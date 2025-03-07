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7 марта 2025, 18:07 Читати українською

Самый дешевый электромобиль Toyota собрал 10 000 заказов за час (фото)

Toyota представила на китайском рынке свой самый дешевый электромобиль. За первое время электрический кроссовер bZ3X предварительно оформили более 10 тысяч покупателей. Об этом сообщает Carscoops.

Toyota представила на китайском рынке свой самый дешевый электромобиль.
Фото: wikipedia.org

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Цены на электрический кроссовер начинаются от 109 800 юаней ($15 000), поэтому неудивительно, что только за час было оформлено более 10 тысяч предварительных заказов.

Новинка произведена компанией Toyota через совместное предприятие GAC Toyota.

Дизайн bZ3X был представлен еще в апреле 2023 года в виде концепткара bZ FlexSpace Concept. Предсерийная версия была представлена на пекинском автосалоне в апреле прошлого года.

Электрический кроссовер чуть больше BYD Atto 3 и предлагается с тремя разными аккумуляторами. Модели начального и среднего класса имеют двигатель мощностью 204 л.с., тогда как у флагмана — 224 л.с.

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Базовая версия автомобиля оборудована LFP батареей на 50,03 кВт/ч, что обеспечивает запас хода до 430 км по циклу CTLC. Версия с наибольшим запасом хода имеет мощность 67,92 кВт/ч и способна проехать 610 км на одной зарядке.

Электрический кроссовер имеет размеры 4600 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1645 мм в высоту, с колесной базой 2765 мм, что означает, что он примерно такого же размера, как RAV 4. Он весит 1 835 кг, что достаточно типично для этого типа электромобилей.

Новая модель получила 14,6-дюймовый мультимедийный дисплей системы, 8,8-дюймовую цифровую приборную панель и аудиосистему Yamaha с 11 динамиками. Все это входит в базовую комплектацию.

Более дорогие версии оснащены передовой системой помощи водителю на базе Nvidia. Стоимость этих машин составляет $20 700 и $22 000.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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