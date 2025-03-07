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7 марта 2025, 13:19 Читати українською

Каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины — Опендатабот

Директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. В общей сложности женщины возглавляют около 449 тыс. украинских бизнесов — это почти каждая третья компания. С начала полномасштабного вторжения доля женщин-директоров стабильно растет, сообщает Опендатабот.

Директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины.
Фото: freepik.com

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В сфере IT, которая считалась традиционно мужской, у новых компаний все чаще во главе становятся женщины: за год новых компаний с директорами увеличилось на 69%.

На 25% увеличилось количество руководителей бизнеса в сельскохозяйственной сфере и на 17% — в компаниях, занимающихся строительством.

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В целом женщины-директора преобладают в таких областях, как:

  • образование — 70% женщин во главе компаний;
  • государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 58%;
  • деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений — 58%;
  • туризм — 57%.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
7 марта 2025, 14:41
#
По документам?)))
+
+15
zephyr
zephyr
7 марта 2025, 15:29
#
Еще пара лет, и таких будет 80%, если не 100% =)
+
0
Я_ __
Я_ __
7 марта 2025, 15:37
#
«Кожен третій український бізнес очолюють жінки — Опендатабот»

Це все дуже прикольно, але треба ще дивитися хто там бенефеціар, хто засновник (в тому числі які засновники були видалені по історії в реєстрі) і хто в цієї жінки чоловік)))

А так, те що когось поставили на посаду директора — ну класно, але часто це фігура номінальна, де вирішують все зовсім інші люди :)
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