Каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины — Опендатабот

Директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. В общей сложности женщины возглавляют около 449 тыс. украинских бизнесов — это почти каждая третья компания. С начала полномасштабного вторжения доля женщин-директоров стабильно растет, сообщает Опендатабот.

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В сфере IT, которая считалась традиционно мужской, у новых компаний все чаще во главе становятся женщины: за год новых компаний с директорами увеличилось на 69%.

На 25% увеличилось количество руководителей бизнеса в сельскохозяйственной сфере и на 17% — в компаниях, занимающихся строительством.

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В целом женщины-директора преобладают в таких областях, как:

образование — 70% женщин во главе компаний;

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 58%;

деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений — 58%;

туризм — 57%.