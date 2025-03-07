Директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. В общей сложности женщины возглавляют около 449 тыс. украинских бизнесов — это почти каждая третья компания. С начала полномасштабного вторжения доля женщин-директоров стабильно растет, сообщает Опендатабот.
Каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины — Опендатабот
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В сфере IT, которая считалась традиционно мужской, у новых компаний все чаще во главе становятся женщины: за год новых компаний с директорами увеличилось на 69%.
На 25% увеличилось количество руководителей бизнеса в сельскохозяйственной сфере и на 17% — в компаниях, занимающихся строительством.
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В целом женщины-директора преобладают в таких областях, как:
- образование — 70% женщин во главе компаний;
- государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 58%;
- деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений — 58%;
- туризм — 57%.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Це все дуже прикольно, але треба ще дивитися хто там бенефеціар, хто засновник (в тому числі які засновники були видалені по історії в реєстрі) і хто в цієї жінки чоловік)))
А так, те що когось поставили на посаду директора — ну класно, але часто це фігура номінальна, де вирішують все зовсім інші люди :)