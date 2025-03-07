США потеряли $17 млрд из-за продажи BTC, Coinbase запустит торги токенизированными бумагами: что нового

США потеряли около $17 млрд из-за поспешных продаж биткоинов — Сакс

За последние 10 лет власти США продали 195 000 биткоинов на $366 млн. Эти средства оценивают более чем в $17 млрд по текущему курсу. Об этом заявил «криптоцарь» Дэвид Сакс.

Сакс заявил, что приведенные в его публикации суммы — это результат анализа чат-бота Grok с функцией DeepSearch. С результатами его исследования можно ознакомиться по ссылке.

В материале говорится, что большинство биткоинов было продано в рамках аукционов, организованных Службой маршалов США. При этом последняя подтвержденная реализация была в марте 2023 года.

Также чат-бот отметил, что актуальная цена первой криптовалюты, вероятно, была бы выше, если бы американские власти не стали продавать криптоактивы. Судя по приведенной сумме, средняя реализационная стоимость составляет $1 876,92.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $88 200.

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World запустил приложение с функцией перевода криптовалют

Проект World (ранее Worldcoin) Сэма Альтмана запустил приложение для общения World Chat с возможностью отправки криптовалюты.

Чат работает на базе сети World Network и доступен в бета-версии.

Приложение поддерживает сквозное шифрование для защиты конфиденциальности. Благодаря интеграции протокола World ID, пользователи всегда могут убедиться, что общаются с верифицированным человеком.

Встроенный кошелек World App позволяет отправлять и получать криптовалюту «так же легко, как делиться фотографиями». Согласно заявлению, решение насчитывает около 24 млн пользователей, из которых более 11 млн подтвердили личность.

Отмечается, что разработчики могут встраивать World Chat в свои приложения, расширяя возможности взаимодействия.

Coinbase запустит торги токенизированными ценными бумагами

Криптовалютная биржа Coinbase запустит в США торговлю security-токенами и предложит другие криптопродукты. Об этом заявил финансовый директор платформы Алесия Хаас, сообщает The Block.

Планы возникли после обсуждения инициатив с целевой группой Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по цифровым активам под руководством Хестер Пирс.

В момент выхода Coinbase на IPO в начальной заявке S1 компания упомянула возможность выпуска токенизированных акций. Впоследствии она отказалась от подобных планов из-за давления регулятора.

Хаас выразила оптимизм, что платформа сможет «возобновить подобные разговоры».

«Я рада видеть инновации в США и выводить больше активов на блокчейни для более эффективной торговли», — пояснила она.

Bitwise подала в SEC заявку на спотовый Aptos ETF

Инвестиционная компания Bitwise Asset Management, специализирующаяся на криптовалютных индексных фондах, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск спотового ETF для Aptos. Этот проект основан бывшими сотрудниками корпорации Meta Мо Шайхом и Эвери Чингом.

Фонд будет основан на токене Aptos (APT), который занимает 30-е место по рыночной капитализации и оценивается в $3,6 млрд, согласно данным CoinMartetCap.