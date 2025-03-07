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7 марта 2025, 11:21 Читати українською

ЕЦБ: Увеличение оборонных расходов ЕС может стимулировать экономику, но и разогнать инфляцию

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, комментируя итоги мартовского заседания регулятора, заявила, что ожидаемый рост государственных расходов на оборону и инфраструктуру в Еврозоне может иметь двоякий эффект: с одной стороны, поддержать экономический рост, а с другой — ускорить инфляцию. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, комментируя итоги мартовского заседания регулятора, заявила, что ожидаемый рост государственных расходов на оборону и инфраструктуру в Еврозоне может иметь двоякий эффект: с одной стороны, поддержать экономический рост, а с другой — ускорить инфляцию.

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Реакция на план «Перевооружить Европу»

Заявление Лагард стало ответом на недавние инициативы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, анонсировавшей значительное увеличение оборонных расходов ЕС. В частности, фон дер Ляен представила план под названием ReArm Europe («Перевооружить Европу»), предусматривающий предоставление странам-членам ЕС ссуд на общую сумму 150 миллиардов евро для инвестиций в оборонный сектор.

Геополитическая неопределенность: риски для инфляции и экономического роста

Глава ЕЦБ также подчеркнула, что рост геополитической неопределенности создает дополнительные риски как для инфляции, так и экономического роста в Еврозоне. Эта неопределенность сдерживает инвестиционную активность в регионе и оказывает негативное влияние на объемы европейского экспорта. При этом влияние этого фактора на инфляцию может быть как проинфляционным, так и дефляционным.

Просмотр прогнозов инфляции: повышение на 2025 год

Ранее ЕЦБ пересмотрел свой прогноз по инфляции в сторону повышения. Ожидается, что темпы роста потребительских цен в 2025 году составят 2,3% (предыдущий прогноз — 2,1%). Прогноз на 2026 год остался без изменений — 1,9%, а прогноз на 2027 год был скорректирован с 2,1% до 2%.

Достижение целевого уровня инфляции откладывается

По словам Лагард, инфляция в Еврозоне достигнет целевого уровня 2% только в начале 2026 года. Ранее ЕЦБ прогнозировал, что темпы роста потребительских цен вернутся к целевому показателю в течение 2025 года.

Снижение ставок ЕЦБ: единодушное решение с одним содержанием

На заседании в четверг ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов. По словам Лагард, ни один из членов руководства регулятора не выступил против этого решения, однако глава Центрального банка Австрии Роберт Хольцман воздержался от голосования.

Смягчение денежно-кредитной политики

Всего за последний год ставки в Еврозоне были снижены на 150 базисных пунктов. В этой связи ЕЦБ изменил формулировку в своем итоговом заявлении, отметив, что «денежно-кредитная политика становится существенно менее ограничительной».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
7 марта 2025, 11:49
#
Який нелегкий вибір: будь що не допустити інфляції щоб росії було що захоплювати чи маючи як супутню проблему невелику інфляцію озброїтись та мати змогу дати відсічь агресору
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