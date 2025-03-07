В пятницу, 7 марта, цены на нефть продемонстрировали незначительные изменения. Однако по итогам недели ожидается наибольшее снижение цен с октября прошлого года. Как сообщает Reuters, это связано с неопределенностью вокруг тарифной политики США, которая вызывает опасения по поводу перспектив роста спроса на нефть, несмотря на планы основных производителей нарастить добычу.
Цены на нефть упали больше всего с октября из-за торговой неопределенности
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Динамика цен на нефть марок Brent и WTI
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 17 центов (0,24%), достигнув отметки 69,63 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 12 центов (0,18%) до 66,48 доллара за баррель.
Однако за неделю цена на нефть Brent снизилась на 4,9%, что является самым недельным падением с 14 октября. Цена на WTI может снизиться на 4,8%, что также станет самым большим недельным падением с предыдущей недели.
Торговая политика США как фактор давления на рынки
Колебания торговой политики США, крупнейшего в мире потребителя нефти, негативно повлияли на рынки, включая нефтяной.
«Похоже, что финансовые рынки охватила паника, которую уже не так легко успокоить временными отсрочками и изъятиями из импортных пошлин Трампа», — комментирует ситуацию Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Insights.
Отсрочка пошлин для Канады и Мексики: детали решения
В четверг президент США Дональд Трамп отложил до 2 апреля введение 25%-й пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики. Однако пошлины на сталь и алюминий, как и планировалось, вступят в силу 12 марта.
Важно отметить, что измененный приказ не распространяется на канадские энергоносители, облагаемые отдельным 10%-м сбором.
Неопределенность политики тормозит экономический рост
Сами по себе тарифы рассматриваются как сдерживающий экономический рост фактор, а следовательно, и рост спроса на нефть. Однако неопределенность относительно дальнейшей политики также приводит к замедлению принятия бизнес-решений, что негативно влияет на экономику.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1