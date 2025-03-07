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7 марта 2025, 10:46 Читати українською

Цены на нефть упали больше всего с октября из-за торговой неопределенности

В пятницу, 7 марта, цены на нефть продемонстрировали незначительные изменения. Однако по итогам недели ожидается наибольшее снижение цен с октября прошлого года. Как сообщает Reuters, это связано с неопределенностью вокруг тарифной политики США, которая вызывает опасения по поводу перспектив роста спроса на нефть, несмотря на планы основных производителей нарастить добычу.

В пятницу, 7 марта, цены на нефть продемонстрировали незначительные изменения.
Фото Pixabay

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Динамика цен на нефть марок Brent и WTI

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 17 центов (0,24%), достигнув отметки 69,63 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 12 центов (0,18%) до 66,48 доллара за баррель.

Однако за неделю цена на нефть Brent снизилась на 4,9%, что является самым недельным падением с 14 октября. Цена на WTI может снизиться на 4,8%, что также станет самым большим недельным падением с предыдущей недели.

Торговая политика США как фактор давления на рынки

Колебания торговой политики США, крупнейшего в мире потребителя нефти, негативно повлияли на рынки, включая нефтяной.

«Похоже, что финансовые рынки охватила паника, которую уже не так легко успокоить временными отсрочками и изъятиями из импортных пошлин Трампа», — комментирует ситуацию Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Insights.

Отсрочка пошлин для Канады и Мексики: детали решения

В четверг президент США Дональд Трамп отложил до 2 апреля введение 25%-й пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики. Однако пошлины на сталь и алюминий, как и планировалось, вступят в силу 12 марта.

Важно отметить, что измененный приказ не распространяется на канадские энергоносители, облагаемые отдельным 10%-м сбором.

Неопределенность политики тормозит экономический рост

Сами по себе тарифы рассматриваются как сдерживающий экономический рост фактор, а следовательно, и рост спроса на нефть. Однако неопределенность относительно дальнейшей политики также приводит к замедлению принятия бизнес-решений, что негативно влияет на экономику.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
7 марта 2025, 10:57
#
Трамп таки виконав обіцянку, але не так як обіцяв
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