В Нацбанке объяснили падение спроса на валюту

В феврале 2025 года чистый спрос на иностранную валюту снизился по сравнению с январем как на безналичном, так и на наличном валютном рынке. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за март.

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«Это обусловливалось относительно устойчивой ситуацией с экспортом и улучшением курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по усилению процентной политики и поддержанию устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

В результате интервенции НБУ по продаже иностранной валюты в феврале снизились и составили $3,1 млрд.

Отмечается, что официальный курс гривны по отношению к доллару и евро укрепился в феврале, а разница между наличным и официальным курсами не превышала 0,7%.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила $3,058 млрд, что на 18,5% меньше объема чистой продажи в январе ($3,750 млрд).