Официальный курс: Нацбанк укрепил гривну на 9 копеек

Национальный банк Украины установил на 7 марта 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,27 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 9 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 7 марта установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,55 грн (на 6 марта курс был установлен на уровне 44,24 грн). Европейская валюта подорожала на 31 копейку.

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