Международный финансовый сервис «НоваПэй» (NovaPay) планирует осуществить публичное размещение 10 серии — J — облигаций, эмитентом которых выступает дочернее ООО «НоваПэй Кредит «, общим номинальным объемом 100 млн грн, что доведет объем облигаций компании в обращении до 990 млн грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
NovaPay выпустит 10 серию облигаций на 100 миллионов гривен
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Как сообщил эмитент в системе раскрытия Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение общее собрание участников ООО приняло 5 марта.
Номинал облигации составляет 1 тыс. грн, информация о других условиях серии J пока отсутствует.
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций путем публичного предложения, планируется использовать по следующим направлениям:
- проведение кредитных операций для юридических лиц — 20% от фактически привлеченных средств;
- проведение кредитных операций для физических лиц — 80% от фактически привлеченных средств.
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Напомним
В 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый, а в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций — D, E, F, G, H и I.
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