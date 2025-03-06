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6 марта 2025, 16:03 Читати українською

NovaPay выпустит 10 серию облигаций на 100 миллионов гривен

Международный финансовый сервис «НоваПэй» (NovaPay) планирует осуществить публичное размещение 10 серии — J — облигаций, эмитентом которых выступает дочернее ООО «НоваПэй Кредит «, общим номинальным объемом 100 млн грн, что доведет объем облигаций компании в обращении до 990 млн грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Международный финансовый сервис «НоваПэй» (NovaPay) планирует осуществить публичное размещение 10 серии — J — облигаций, эмитентом которых выступает дочернее ООО «НоваПэй Кредит», общим номинальным объемом 100 млн грн, что доведет объем облигаций компании в обращении до 990 млн грн.
Фото: NovaPay

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Как сообщил эмитент в системе раскрытия Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение общее собрание участников ООО приняло 5 марта.

Номинал облигации составляет 1 тыс. грн, информация о других условиях серии J пока отсутствует.

Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций путем публичного предложения, планируется использовать по следующим направлениям:

  • проведение кредитных операций для юридических лиц — 20% от фактически привлеченных средств;
  • проведение кредитных операций для физических лиц — 80% от фактически привлеченных средств.

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Напомним

В 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый, а в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций — D, E, F, G, H и I.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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