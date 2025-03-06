Кабинет Министров определил порядок пересечения границы для граждан, принадлежащих к стратегическим коммуникациям, медиа, культурной и информационной сферам. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Кабмин определил новый порядок пересечения границы для журналистов и художников
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Отмечается, что мужчины от 18 до 60 лет смогут выехать из Украины при условии выполнения правил пересечения госграницы и наличия подтвержденных документов.
Какие необходимо иметь документы
- письмо Минкультуры и стратегических коммуникаций или Минцифры к Администрации Госпогранслужбы относительно деталей поездки;
- приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);
- военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетный документ в электронной форме.
Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано.
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Напомним
С марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций приостановило выдачу писем содействия выезду военнообязанных художников и медийщиков за границу.
Советник министра культуры по стратегическим коммуникациям и международному сотрудничеству Дмитрий Золотухин заявил, что только за 2024 год из-за границы не вернулось более 500 мужчин, выехавших из Украины с помощью писем содействия Министерству культуры и стратегических коммуникаций.
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«військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.»