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6 марта 2025, 14:23 Читати українською

Кабмин определил новый порядок пересечения границы для журналистов и художников

Кабинет Министров определил порядок пересечения границы для граждан, принадлежащих к стратегическим коммуникациям, медиа, культурной и информационной сферам. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Кабинет Министров определил порядок пересечения границы для граждан, принадлежащих к стратегическим коммуникациям, медиа, культурной и информационной сферам.
Фото: loda.gov.ua

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Отмечается, что мужчины от 18 до 60 лет смогут выехать из Украины при условии выполнения правил пересечения госграницы и наличия подтвержденных документов.

Какие необходимо иметь документы

  • письмо Минкультуры и стратегических коммуникаций или Минцифры к Администрации Госпогранслужбы относительно деталей поездки;
  • приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);
  • военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетный документ в электронной форме.

Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано.

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Напомним

С марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций приостановило выдачу писем содействия выезду военнообязанных художников и медийщиков за границу.

Советник министра культуры по стратегическим коммуникациям и международному сотрудничеству Дмитрий Золотухин заявил, что только за 2024 год из-за границы не вернулось более 500 мужчин, выехавших из Украины с помощью писем содействия Министерству культуры и стратегических коммуникаций.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+13
Mini Mi
Mini Mi
6 марта 2025, 15:44
#
* Не стосується Потапа, Дантеса, Ханумака та інших друзяшок президента.
+
0
Я_ __
Я_ __
6 марта 2025, 16:04
#
«Кабмін визначив новий порядок перетину кордону для журналістів та митців»

«військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.»

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