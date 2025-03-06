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6 марта 2025, 13:16 Читати українською

Украинцы помогли установить рекорд: Польша и Чехия с самой низкой безработицей в ЕС

Показатель безработицы в Польше и Чехии снизился до 2,6%, достигнув исторического минимума. Число безработных в Польше составляет всего 464 тыс. человек, а в Чехии — 139 тыс. Это самый низкий показатель среди всех стран ЕС. Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Евростат.

Показатель безработицы в Польше и Чехии снизился до 2,6%, достигнув исторического минимума.
Фото: depositphotos

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Безработица в Европе

Для сравнения, в Германии безработица составляет 3%, в то время как самый высокий показатель среди стран Еврозоны зафиксирован в Испании — 10%. В Швеции этот уровень составляет 8,9%, а в Греции и Финляндии одинаково — 8,7%.

Эксперты отмечают, что такой результат достигнут благодаря сочетанию нескольких факторов, среди которых стабильный экономический рост, активная политика государства на рынке труда и, безусловно, вклад украинских беженцев преимущественно в Польше.

По данным Управления социального страхования (ZUS) страны, в Польше зарегистрировано 779 тысяч. работающих украинцев, что составляет 78% от общего числа иностранных граждан в Польше.

Чехия предоставила временную защиту 397 тыс. украинцам. К концу декабря 2024 года в Чехии официально работали 152 762 украинца. Интересно, что получившие временную защиту украинские беженцы внесли в государственный бюджет Чехии примерно 54 миллиарда крон (около $2,2 млрд) за три года полномасштабной войны — это вдвое больше, чем Чехия потратила на гуманитарную помощь.

«Эти данные — яркое свидетельство того, насколько важен вклад украинских беженцев в экономику Европы», — говорит Юрий Григоренко, представитель аналитического центра Gremi Personal.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Rubi0
Rubi0
6 марта 2025, 14:29
#
Интересные данные, 150 тыш работающих беженцев отдали налогами 2.2 млрд долларов за 3 года.
+
0
AllexL
AllexL
6 марта 2025, 14:37
#
В среднем — 407 долларов в месяц
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