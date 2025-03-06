В феврале 2025 года украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч импортируемых подержанных автомобилей, что на 5% меньше, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.
Спрос на импортируемые подержанные авто в Украине снизился
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала авто с бензиновыми двигателями:
- бензиновые автомобили — 46%;
- дизельные автомобили — 23%;
- электромобили — 22%;
- гибриды — 5%;
- авто с ГБО — 4%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,5 года.
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Самые популярные модели
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
В топ-5 самых популярных моделей луны вошли:
- Volkswagen Golf — 900 ед.;
- Renault Megane — 653 ед.;
- Skoda Octavia — 592 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 490 ед.;
- Audi Q5 — 449 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 31 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
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