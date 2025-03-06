Спрос на импортируемые подержанные авто в Украине снизился

В феврале 2025 года украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч импортируемых подержанных автомобилей, что на 5% меньше, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала авто с бензиновыми двигателями:

бензиновые автомобили — 46%;

дизельные автомобили — 23%;

электромобили — 22%;

гибриды — 5%;

авто с ГБО — 4%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,5 года.

Читайте также: США рассматривают возможность отсрочки пошлин на автомобили из Канады и Мексики

Самые популярные модели

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

В топ-5 самых популярных моделей луны вошли:

Volkswagen Golf — 900 ед.;

Renault Megane — 653 ед.;

Skoda Octavia — 592 ед.;

Volkswagen Tiguan — 490 ед.;

Audi Q5 — 449 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 31 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями