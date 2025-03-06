Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
Так, с 11 марта 2025 года в список бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000234553, первое размещение которого Минфин осуществил 25 февраля 2025 года.
Это решение поддержит активность банков на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.
Напомним
Банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.
С 11 марта 2025 года он будет содержать 17 выпусков ценных бумаг, а именно: 00228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA40002340 3.
Читайте также: С начала года Минфин привлек от продажи ОВГЗ на аукционах более 56 миллиардов
Расширение перечня бенчмарк-ОВГЗ для покрытия банками части обязательных резервов утверждено решением Правления НБУ, которое вступает в силу с 10 марта 2025 года.
Что такое обязательные резервы
Обязательные резервы — один из обычных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и учитывает долю обязательных резервов, которую банк покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ.
Эта сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии