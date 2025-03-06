НБУ расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что известно

Так, с 11 марта 2025 года в список бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000234553, первое размещение которого Минфин осуществил 25 февраля 2025 года.

Это решение поддержит активность банков на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Напомним

Банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 11 марта 2025 года он будет содержать 17 выпусков ценных бумаг, а именно: 00228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA40002340 3.

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Расширение перечня бенчмарк-ОВГЗ для покрытия банками части обязательных резервов утверждено решением Правления НБУ, которое вступает в силу с 10 марта 2025 года.