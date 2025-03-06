Национальный банк Украины установил на 6 марта 2025 официальный курс гривны на уровне 41,368 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 21 копейку.
Официальный курс: Нацбанк повысил гривну на 21 копейку
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Валютный рынок
Нацбанк на 6 марта установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,24 грн (на 5 марта курс был установлен на уровне 43,87 грн). Европейская валюта подорожала на 37 копеек.
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Источник: Минфин
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