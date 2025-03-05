Национальный банк Украины установил на 5 марта 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5782 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
Официальный курс: Нацбанк повысил гривну на одну копейку
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Валютный рынок
Нацбанк на 5 марта установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,87 грн (на 4 марта курс был установлен на уровне 43,54 грн). Европейская валюта подорожала на 33 копейки.
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Источник: Минфин
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