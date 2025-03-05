Австралия предоставила дополнительные 6 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн. евро . Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средства правительства Австралии будут распределяться на ключевые насущные потребности украинского энергосектора.

В ведомстве отметили, что Австралия анонсировала дополнительный вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в конце 2024 года. Итак, общий вклад Австралии в Фонд составляет около 18 млн. евро.

Читайте также: Италия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 13 миллионов евро

Напомним

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года. Анонсированные взносы партнеров в Фонд составляют более 1 млрд евро. Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.