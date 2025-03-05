Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн. евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Австралия предоставила дополнительные 6 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины
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Средства правительства Австралии будут распределяться на ключевые насущные потребности украинского энергосектора.
В ведомстве отметили, что Австралия анонсировала дополнительный вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в конце 2024 года. Итак, общий вклад Австралии в Фонд составляет около 18 млн. евро.
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Напомним
Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года. Анонсированные взносы партнеров в Фонд составляют более 1 млрд евро. Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.
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