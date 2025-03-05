Украинско-польский товарооборот в 2024 году: $11,7 миллиарда с преобладанием польского импорта

По итогам 2024 года товарооборот между Украиной и Польшей достиг 11,7 млрд долларов США. При этом украинский экспорт в Польшу составил 4,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль на встрече с представителями польского бизнеса.

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Дисбаланс в торговле

«Товарооборот между двумя странами за 2024 год составил 11,7 миллиарда долларов. Из них почти 7 миллиардов — это импорт из Польши в Украину. И только 4,6 миллиарда — это экспорт украинских товаров в Польшу», — цитирует Минагрополитики слова министра.

Обсуждение сотрудничества: удобрения и биоэтанол

В ходе встречи стороны также обсудили потенциальные направления сотрудничества, в частности, в сфере производства и поставок удобрений, а также развития биоэтанола. Биоэтанол рассматривается как альтернативное топливо, которое может использоваться не только в сельскохозяйственной технике, но и в обычных автомобилях.

Импорт топлива и агропродукции из Польши

По словам Виталия Коваля, общий объем импорта дизельного топлива и бензина в Украину составляет 1,5 миллиона тонн. Что касается аграрного сектора, то в 2024 году Польша экспортировала в Украину средств производства и минеральных удобрений на сумму 354 миллиона долларов. Министр подчеркнул, что эти поставки составляют значительную долю в структуре украинского агропроизводства.