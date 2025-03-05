Цены на нефть ускорили падение: Brent подешевела до $70,22 за баррель

Котировки нефти ускорили снижение на опасениях по поводу излишка предложения и неопределенности во внешнеторговой политике США. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

К 13:31 по Киеву майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,82 (1,15%) до $70,22 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,1 (1,61%), до $67,16 за баррель.

Brent завершила предварительную сессию на минимуме с ноября, WTI — на самой низкой отметке с декабря. Во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года.

Страны ОПЕК+ подтвердили действовавшие ранее планы о постепенном сворачивании добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного его увеличения с апреля. Наращивание добычи будет продолжаться до сентября 2026 года.