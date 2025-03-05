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5 марта 2025, 18:15 Читати українською

Японская JICA в Украине хочет заменить USAID в энергетических и инфраструктурных проектах

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, которые ранее занимались Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом заявил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага, сообщает Укринформ.

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, которые ранее занимались Агентством США по международному развитию (USAID).

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Подробности

Мацунага отметил, что подходы USAID и JICA несколько отличаются, поэтому непросто будет подхватить определенные программы, которые внедряло USAID, в частности в правовой сфере, а также напрямую финансировать гражданское общество.

«Но мы хотели бы увидеть, какие пробелы возникли в энергетическом секторе, и попытаться максимально, насколько возможно, их восполнить. Конечно, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы хотели бы делать больше… Безусловно, мы должны серьезно подумать об энергетической отрасли и инфраструктуре, и мы будем рассматривать эти отрасли», — мы будем рассматривать эти отрасли.

Напомним

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

24 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился «прекратить работу» по всей иностранной помощи. Исключение он сделал для экстренной продовольственной помощи, которая может касаться, в частности, сектора Газа и Судана.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
SergValin
SergValin
5 марта 2025, 19:01
#
А зачем это японцам?
+
+15
zevs1
zevs1
5 марта 2025, 19:23
#
Контроль за энергией это главная производная экономики, соответственно контроль и маржинальность за всеми товарами и услугами в регионе.
Тут всё совсем не сложно, кто контролирует энергию и её транспортировку тот контролирует все цепи экономики.
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