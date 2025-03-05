Японская JICA в Украине хочет заменить USAID в энергетических и инфраструктурных проектах

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, которые ранее занимались Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом заявил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага, сообщает Укринформ.

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Мацунага отметил, что подходы USAID и JICA несколько отличаются, поэтому непросто будет подхватить определенные программы, которые внедряло USAID, в частности в правовой сфере, а также напрямую финансировать гражданское общество.

«Но мы хотели бы увидеть, какие пробелы возникли в энергетическом секторе, и попытаться максимально, насколько возможно, их восполнить. Конечно, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы хотели бы делать больше… Безусловно, мы должны серьезно подумать об энергетической отрасли и инфраструктуре, и мы будем рассматривать эти отрасли», — мы будем рассматривать эти отрасли.

Напомним

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

24 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился «прекратить работу» по всей иностранной помощи. Исключение он сделал для экстренной продовольственной помощи, которая может касаться, в частности, сектора Газа и Судана.