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5 марта 2025, 17:17 Читати українською

Прямые потери иностранного бизнеса в россии превысили $170 млрд — KSE Institute

Общие потери иностранного бизнеса в россии превысили $170 млрд из-за списаний, экспроприаций, несправедливых судебных решений и налога за выход, свидетельствуют данные исследования KSE Institute.

Общие потери иностранного бизнеса в россии превысили $170 млрд из-за списаний, экспроприаций, несправедливых судебных решений и налога за выход, свидетельствуют данные исследования KSE Institute.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПодробностиОсновную часть потерь составляют списание активов — более $167 млрд.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Основную часть потерь составляют списание активов — более $167 млрд. Из них более $57 млрд приходится на компании, активы которых были конфискованы российскими властями, переданы местным структурам или государственным учреждениям, хотя их рыночная стоимость до экспроприации оценивалась около $74 млрд.

Дополнительно компании были вынуждены уплатить минимум $3 млрд «налога за выход», который стал обязательным условием продажи активов и значительно вырос с 2023 года.

Больше всего пострадали компании из США ($46 млрд), Германии ($44,5 млрд), Великобритании ($35,1 млрд), Франции ($12,1 млрд), Австрии ($6,7 млрд) и Финляндии ($5,1 млрд).

Среди наибольших потерь — выход British Petroleum (BP) из «Роснефти» ($25,5 млрд), национализация активов Uniper ($22 млрд), Fortum ($4,07 млрд), списание активов ExxonMobil ($4 млрд), Renault ($2,4 млрд) и вынужденная продажа Société Générale своего3.

Продажа активов международных компаний в россии часто проходила с существенным дисконтом — до 90−100% ниже рыночной стоимости. Кремль и связанные с ним бизнес-группы извлекали выгоду из этой ситуации, выкупая активы международных корпораций фактически за бесценок.

По меньшей мере, 30 компаний стали жертвами принудительного захвата активов, среди них: Carlsberg, Danone, Fortum, Wintershall Dea, Uniper и ExxonMobil.

В 2023 году компании уплатили $1,2 млрд «налога за выход», а в 2024 году до июля — еще $1,5 млрд (эквивалент в долларах по текущему курсу). В целом налоговые потери бизнеса превысили $3 млрд. Во многих вариантах выход с рынка сопровождался заморозкой доходов, а активы передавались под контроль русских структур.

Финансовые потери были наибольшими в секторе энергетики, где общие списания British Petroleum, ExxonMobil, Fortum, TotalEnergies и Uniper превысили $60 млрд.

В автомобильной промышленности Renault потеряла $2,4 млрд, Volkswagen и Nissan также понесли существенные потери. В финансовом секторе Société Générale потеряла $3,3 млрд, а UniCredit и Raiffeisen Bank столкнулись с масштабными судебными исками и списаниями.

В сфере потребительских товаров McDonald's, Nestlé, Unilever, Danone и Carlsberg вынуждены были либо уйти с рынка, либо распродать за бесценок активы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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ABenko
ABenko
5 марта 2025, 17:22
#
«Товарищ» Трамп про це знає?
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