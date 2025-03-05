В Минэкономики объяснили задержки выплат по «Нацкэшбеку»

В Украине выплаты в рамках программы «Национальный кэшбек» за декабрь и январь задерживаются, пока они находятся в обработке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что обычно выплаты «Нацкэшбеку» засчитываются в двадцатых числах месяца, но, как уверяют в министерстве, все выплаты состоятся в ближайшее время.

В общей сложности 3,4 млн украинцев получат 714 млн грн кэшбека за декабрь и январь.

«Правительство уже выделило необходимые средства, однако операционные процессы потребуют немного больше времени, чем мы ожидали. Как только будет известна точная дата зачисления средств — мы сразу сообщим об этом на сайте программы», — сообщили в Минэкономики.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы направили большую часть полученных средств по программам «Зимова єПідтримка» и «Национальный кэшбек» на оплату коммунальных услуг.