В Украине выплаты в рамках программы «Национальный кэшбек» за декабрь и январь задерживаются, пока они находятся в обработке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
В Минэкономики объяснили задержки выплат по «Нацкэшбеку»
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Отмечается, что обычно выплаты «Нацкэшбеку» засчитываются в двадцатых числах месяца, но, как уверяют в министерстве, все выплаты состоятся в ближайшее время.
В общей сложности 3,4 млн украинцев получат 714 млн грн кэшбека за декабрь и январь.
«Правительство уже выделило необходимые средства, однако операционные процессы потребуют немного больше времени, чем мы ожидали. Как только будет известна точная дата зачисления средств — мы сразу сообщим об этом на сайте программы», — сообщили в Минэкономики.
Напомним
«Минфин» писал, что украинцы направили большую часть полученных средств по программам «Зимова єПідтримка» и «Национальный кэшбек» на оплату коммунальных услуг.
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Комментарии - 1
«Уряд уже виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували. Щойно буде відома точна дата зарахування коштів — ми одразу повідомимо про це на сайті програми»
схоже дурять тебе вони на кешбек…треба буде ще бітка значить тобі продавати терміново.