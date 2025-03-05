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5 марта 2025, 15:32 Читати українською

В Минэкономики объяснили задержки выплат по «Нацкэшбеку»

В Украине выплаты в рамках программы «Национальный кэшбек» за декабрь и январь задерживаются, пока они находятся в обработке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В Украине выплаты в рамках программы «Национальный кэшбек» за декабрь и январь задерживаются, пока они находятся в обработке.
Фото: ukr.radio

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Отмечается, что обычно выплаты «Нацкэшбеку» засчитываются в двадцатых числах месяца, но, как уверяют в министерстве, все выплаты состоятся в ближайшее время.

В общей сложности 3,4 млн украинцев получат 714 млн грн кэшбека за декабрь и январь.

«Правительство уже выделило необходимые средства, однако операционные процессы потребуют немного больше времени, чем мы ожидали. Как только будет известна точная дата зачисления средств — мы сразу сообщим об этом на сайте программы», — сообщили в Минэкономики.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы направили большую часть полученных средств по программам «Зимова єПідтримка» и «Национальный кэшбек» на оплату коммунальных услуг.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 15:46
#
Bookseller

«Уряд уже виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували. Щойно буде відома точна дата зарахування коштів — ми одразу повідомимо про це на сайті програми»

схоже дурять тебе вони на кешбек…треба буде ще бітка значить тобі продавати терміново.
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