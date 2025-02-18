Коммуналка и рестораны: На что украинцы тратят «тысячу Зеленского» и деньги «Нацкешбека»

Украинцы направили большую часть полученных средств по программам «Зимова е-підтримка» и «Национальный кешбек» на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает Минэкономики.

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Самые популярные категории

В общей сложности из 9,6 млрд грн, выплаченных по этим программам, было израсходовано 6,7 млрд грн.

Самой популярной категорией стали коммунальные услуги — на них ушло 3,8 млрд грн (56% всех расходов). Еще 1,4 млрд грн украинцы потратили на мобильную связь и другие телекоммуникационные услуги.

На кафе и рестораны граждане потратили 386 млн грн. На лекарства ушло 189 млн грн, а на компьютерные услуги — 187 млн грн. Благотворительность тоже вошла в список популярных расходов — украинцы пожертвовали 177 млн грн.

Расходы на книги и печатную продукцию составили 147 млн грн, тогда как транспортные (железнодорожные перевозки и общественный транспорт) — 90 млн грн.

Меньше потратили на кинотеатры (47 млн грн), почтовые услуги (42 млн грн) и платное телевидение (29 млн грн).

По состоянию на 17 февраля украинцы подали 12 млн заявок на получение выплаты в 1000 грн через «Дию» и банки-партнеры, из них почти 3 млн — на детей.