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5 марта 2025, 14:15 Читати українською

Спад в индустрии прямых инвестиций: впервые за десятилетие фиксируют сокращение активов

Согласно отчету консалтинговой компании Bain & Co, в 2023 году впервые с 2005 было зафиксировано сокращение объема активов, находящихся под управлением фондов прямых инвестиций (private equity). Об этом пишет Financial Times.

Согласно отчету консалтинговой компании Bain & Co, в 2023 году впервые с 2005 было зафиксировано сокращение объема активов, находящихся под управлением фондов прямых инвестиций (private equity).
Фото Pixabay

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Уменьшение объема активов и проблемы с ликвидностью

На июнь 2023 года активы под управлением фондов выкупа (buyout funds) составляли 4,7 триллиона долларов США, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Инвесторы, столкнувшись с проблемой ликвидности — портфелем устаревших и непроданных сделок на сумму 3 триллиона долларов — сократили вложения новых средств в этот сектор.

Исторический спад

Это сокращение активов стало первым с 2005 года, когда Bain начала вести соответствующий мониторинг. Следует отметить, что даже во время мирового финансового кризиса 2008 года индустрия прямых инвестиций продолжала расти.

Замедление привлечения средств и трудности с возвратом инвестиций

Из-за трудностей с продажей активов и, как следствие, возвращением средств инвесторам процесс привлечения новых инвестиций значительно замедлился. В 2024 году объем новых привлеченных средств упал на 23% — до 401 миллиарда долларов, что является самым низким показателем с 2020 года.

Давление на пенсионные фонды: снижение выплат и денежных потоков

Уменьшение выплат инвесторам и снижение общих потоков денежных средств создают дополнительное давление на пенсионные фонды, которые рассчитывают на регулярные поступления от инвестиций. По данным Bain, в 2024 году выплаты из фондов прямых инвестиций упали до самого низкого уровня за более чем десятилетний период — лишь до 11%.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
5 марта 2025, 15:03
#
Інвест-няні вам допоможуть:)))
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