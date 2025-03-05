Неправдивые декларации: 35 нардепов и должностных лиц под подозрением НАБУ

По состоянию на конец 2024 года подозрения в недостоверном декларировании состояния сообщили 14 народным депутатам и более 20 должностным лицам. Об этом заявили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

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Отмечается, что с 2023 года в Украине возобновили обязательное декларирование должностными лицами и нардепами своего состояния. Это важный шаг к прозрачности и подотчетности власти, особенно во время войны отметили НАБУ.

«Только за прошлый год в НАБУ и САП поступили 34 вывода НАПК относительно недостоверного декларирования, на основании которых начато 22 уголовных производства. Фигурантам некоторых, например действующему в то время главе Антимонопольного комитета Украины, сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.

Всего на конец 2024 года в работе детективов находится 70 дел по недостоверному декларированию в работе детективов.

Подозрения в недостоверном декларировании имеют 35 чиновников, среди которых: