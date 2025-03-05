По состоянию на конец 2024 года подозрения в недостоверном декларировании состояния сообщили 14 народным депутатам и более 20 должностным лицам. Об этом заявили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.
Неправдивые декларации: 35 нардепов и должностных лиц под подозрением НАБУ
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Отмечается, что с 2023 года в Украине возобновили обязательное декларирование должностными лицами и нардепами своего состояния. Это важный шаг к прозрачности и подотчетности власти, особенно во время войны отметили НАБУ.
«Только за прошлый год в НАБУ и САП поступили 34 вывода НАПК относительно недостоверного декларирования, на основании которых начато 22 уголовных производства. Фигурантам некоторых, например действующему в то время главе Антимонопольного комитета Украины, сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.
Всего на конец 2024 года в работе детективов находится 70 дел по недостоверному декларированию в работе детективов.
Подозрения в недостоверном декларировании имеют 35 чиновников, среди которых:
- 14 народных депутатов Украины;
- 7 депутатов областных советов;
- 5 судей;
- 3 работника правоохранительных органов;
- 3 руководителей государственных предприятий;
- 2 военных должностных лица;
- 1 руководитель центрального органа власти.
Комментарии - 1
АБУ НАБУ всіх не пробували перевіряти? там в родичів посадовців і нардепів може виявитися багато цікавого))