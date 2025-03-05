Американская сторона намерена изменить положение так называемого «соглашения об ископаемых», которое должны были подписать 28 февраля, поскольку президент США Дональд Трамп теперь стремится к «лучшему» соглашению. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на CBS News .
«Соглашение об ископаемых» с Украиной: Трамп заявил, что хочет сменить «большую и лучшую»
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
По данным источников, украинские чиновники сообщили своим американским коллегам, что готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых через несколько дней после того, как первоначальный план подписания соглашения в Белом доме сорвался во время острой перепалки в Овальном кабинете.
Министр финансов Скотт Бессент, который был одним из участников переговоров с Зеленским по соглашению, в эфире CBS News в воскресенье ответ на вопрос, остается ли экономическое соглашение на столе переговоров, сказал «в настоящее время нет».
Читайте также: Что будет после подписания соглашения между Украиной и США: Шмигаль рассказал о дальнейших шагах
Многочисленные источники сообщили, что соглашение якобы еще не является окончательным, и его параметры могут измениться. По словам одного из собеседников, знакомого с ходом переговоров, президент США сейчас стремится к «большему, лучшему соглашению».
Представители администрации президента США сообщили CBS, что во вторник во второй половине дня Трамп или его главные советники не планировали подписывать соглашение, о чем сообщало агентство Reuters.
Во вторник Владимир Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение и отметил, что ему «досадно» из-за встречи в Овальном кабинете.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 1
тут доречніше буде виправити на «під час клоунської поведінки капітана квн»…