«Соглашение об ископаемых» с Украиной: Трамп заявил, что хочет сменить «большую и лучшую»

Американская сторона намерена изменить положение так называемого «соглашения об ископаемых», которое должны были подписать 28 февраля, поскольку президент США Дональд Трамп теперь стремится к «лучшему» соглашению. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на CBS News .

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По данным источников, украинские чиновники сообщили своим американским коллегам, что готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых через несколько дней после того, как первоначальный план подписания соглашения в Белом доме сорвался во время острой перепалки в Овальном кабинете.

Министр финансов Скотт Бессент, который был одним из участников переговоров с Зеленским по соглашению, в эфире CBS News в воскресенье ответ на вопрос, остается ли экономическое соглашение на столе переговоров, сказал «в настоящее время нет».

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Многочисленные источники сообщили, что соглашение якобы еще не является окончательным, и его параметры могут измениться. По словам одного из собеседников, знакомого с ходом переговоров, президент США сейчас стремится к «большему, лучшему соглашению».

Представители администрации президента США сообщили CBS, что во вторник во второй половине дня Трамп или его главные советники не планировали подписывать соглашение, о чем сообщало агентство Reuters.

Во вторник Владимир Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение и отметил, что ему «досадно» из-за встречи в Овальном кабинете.