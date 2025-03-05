«Соглашение об ископаемых» с Украиной: Трамп заявил, что хочет сменить «большую и лучшую»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 марта 2025, 9:32 Читати українською

«Соглашение об ископаемых» с Украиной: Трамп заявил, что хочет сменить «большую и лучшую»

Американская сторона намерена изменить положение так называемого «соглашения об ископаемых», которое должны были подписать 28 февраля, поскольку президент США Дональд Трамп теперь стремится к «лучшему» соглашению. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на CBS News .

Американская сторона намерена изменить положение так называемого «соглашения об ископаемых», которое должны были подписать 28 февраля, поскольку президент США Дональд Трамп теперь стремится к «лучшему» соглашению.
Фото: Getty images

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

По данным источников, украинские чиновники сообщили своим американским коллегам, что готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых через несколько дней после того, как первоначальный план подписания соглашения в Белом доме сорвался во время острой перепалки в Овальном кабинете.

Министр финансов Скотт Бессент, который был одним из участников переговоров с Зеленским по соглашению, в эфире CBS News в воскресенье ответ на вопрос, остается ли экономическое соглашение на столе переговоров, сказал «в настоящее время нет».

Читайте также: Что будет после подписания соглашения между Украиной и США: Шмигаль рассказал о дальнейших шагах

Многочисленные источники сообщили, что соглашение якобы еще не является окончательным, и его параметры могут измениться. По словам одного из собеседников, знакомого с ходом переговоров, президент США сейчас стремится к «большему, лучшему соглашению».

Представители администрации президента США сообщили CBS, что во вторник во второй половине дня Трамп или его главные советники не планировали подписывать соглашение, о чем сообщало агентство Reuters.

Во вторник Владимир Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение и отметил, что ему «досадно» из-за встречи в Овальном кабинете.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 9:51
#
«в Білому домі зірвався під час гострої перепалки в Овальному кабінеті.»

тут доречніше буде виправити на «під час клоунської поведінки капітана квн»…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 35 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами