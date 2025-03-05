Таможенная политика Трампа обрушила акции США — они потеряли $3,6 триллиона

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 марта 2025, 9:07 Читати українською

Таможенная политика Трампа обрушила акции США — они потеряли $3,6 триллиона

Акции США после победы Дональда Трампа на выборах президента значительно выросли, но введение тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая привело к наибольшей распродаже акций. Индекс S&P 500 потерял все поствыборные достижения, опустившись на 6,4% от рекордного уровня. Об этом пишет Bloomberg.

Акции США после победы Дональда Трампа на выборах президента значительно выросли, но введение тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая привело к наибольшей распродаже акций.
Фото: Getty images

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Падение фондового рынка

За месяц после выборов в США S&P 500 вырос на 5%, прибавив $2,8 трлн капитализации, а 19 февраля обновил исторический максимум, поднявшись на 6,3%. Однако после введения пошлин фондовые рынки резко рухнули.

По состоянию на вторник, 4 марта, S&P 500 снизился на 1,7%. В общей сложности Индекс потерял 6,4% от рекорда и вернулся к уровню дня выборов четыре месяца назад.

Акции компании Nvidia рухнули на 25% по сравнению со своим рекордным показателем от 6 января. В понедельник, 3 марта, ее акции упали на 8,7%, что привело к потере более $800 млрд. рыночной капитализации.

Читайте также: Коррекция или рост: чего ждать от S&P500 в этом году

Больше всего обвалились акции Tesla — на 45% по сравнению с пиковым значением в конце 2024 года. Ранее их стоимость выросла почти вдвое после выборов президента, когда инвесторы делали ставки на выгоду от сотрудничества Илона Маска с Дональдом Трампом.

Как пишет Bloomberg, последняя волна распродаж акций может привести к еще большему обвалу. В этом году индекс S&P 500 был очень неустойчив, в какой-то момент он упал более чем на 4% с декабрьского пика, но затем восстановился и достиг февральского рекорда.

При этом следует учитывать, что хаотичность политики Трампа может означать, что тарифы могут быть снижены или упразднены в любой момент, что может оживить фондовые рынки.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает zzzachary и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами