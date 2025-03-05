Таможенная политика Трампа обрушила акции США — они потеряли $3,6 триллиона

Акции США после победы Дональда Трампа на выборах президента значительно выросли, но введение тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая привело к наибольшей распродаже акций. Индекс S&P 500 потерял все поствыборные достижения, опустившись на 6,4% от рекордного уровня. Об этом пишет Bloomberg.

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Падение фондового рынка

За месяц после выборов в США S&P 500 вырос на 5%, прибавив $2,8 трлн капитализации, а 19 февраля обновил исторический максимум, поднявшись на 6,3%. Однако после введения пошлин фондовые рынки резко рухнули.

По состоянию на вторник, 4 марта, S&P 500 снизился на 1,7%. В общей сложности Индекс потерял 6,4% от рекорда и вернулся к уровню дня выборов четыре месяца назад.

Акции компании Nvidia рухнули на 25% по сравнению со своим рекордным показателем от 6 января. В понедельник, 3 марта, ее акции упали на 8,7%, что привело к потере более $800 млрд. рыночной капитализации.

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Больше всего обвалились акции Tesla — на 45% по сравнению с пиковым значением в конце 2024 года. Ранее их стоимость выросла почти вдвое после выборов президента, когда инвесторы делали ставки на выгоду от сотрудничества Илона Маска с Дональдом Трампом.

Как пишет Bloomberg, последняя волна распродаж акций может привести к еще большему обвалу. В этом году индекс S&P 500 был очень неустойчив, в какой-то момент он упал более чем на 4% с декабрьского пика, но затем восстановился и достиг февральского рекорда.

При этом следует учитывать, что хаотичность политики Трампа может означать, что тарифы могут быть снижены или упразднены в любой момент, что может оживить фондовые рынки.