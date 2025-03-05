С 4 марта украинцы начали получать проиндексированные пенсии

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Пенсии будут проиндексированы для:

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В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.

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