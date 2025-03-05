С 4 марта пенсионеры начали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.
С 4 марта украинцы начали получать проиндексированные пенсии
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Для кого проиндексируют пенсии
Пенсии будут проиндексированы для:
- 9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
- 672 тысячи пенсионеров силовых ведомств
- 98 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы
- 79,6 тысяч пенсионеров-человек с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты
- 23,4 тысячи пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.
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Как изменится размер пенсии
В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.
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Источник: Минфин
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