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5 марта 2025, 8:37 Читати українською

С 4 марта украинцы начали получать проиндексированные пенсии

С 4 марта пенсионеры начали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

С 4 марта пенсионеры начали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты.
Фото: depositphotos

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Для кого проиндексируют пенсии

Пенсии будут проиндексированы для:

  • 9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
  • 672 тысячи пенсионеров силовых ведомств
  • 98 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы
  • 79,6 тысяч пенсионеров-человек с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты
  • 23,4 тысячи пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

Читайте также: Индексация пенсий: Кто получит повышение на 11,5% с 1 марта

Как изменится размер пенсии

В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
KValera
KValera
5 марта 2025, 9:21
#
Лучше бы не игрались с нацкешбеком, а пенсии увеличили.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 марта 2025, 9:27
#
В Украине кроме пенсионеров и инвалидов всех мастей есть ещё и граждане трудоспособного возраста…
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