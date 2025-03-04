С начала года Минфин привлек от продажи ОВГЗ на аукционах более 56 миллиардов

С начала 2025 года правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 56 млрд грн в эквиваленте: 45 642,3 млн грн и $255,0 млн. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 59 498,1 млн грн и $353,3 млн. Об этом свидетельствуют данные Депозитария НБУ .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Всего с начала полномасштабного вторжения до 28 февраля 2025 года правительство Украины на первичных аукционах привлекло 1 097 625,0 млн грн, $8 600,4 млн и 2 468,0 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направило 734 307,8 млн грн, $8 965,6 млн и 2 168,9 млн евро.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в феврале, составила в гривне 16,95% годовых, в долларах США — 4,60% годовых. ОВГЗ, номинированные в евро, в феврале не размещались.

Подробная статистика

Ниже приведена подробная статистика Депозитария НБУ по состоянию на 1 марта 2025 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 марта 2025 года он составлял:

103 325,2 млн грн, или 31,5% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 февраля 2025 года — 92 616,0 млн. грн. или 28,7%);

$1 745,8 млн, или 62,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 февраля 2025 года — 1 527,8 млн долл. США, или 60,4%);

353,0 млн евро, или 62,8% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 февраля 2025 года — 273,5 млн. евро, или 48,6%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 марта 2025 составил 190,9 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 101,4 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 марта 2024 года. За последний год он вырос почти в 1,9 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 марта 2025 года составил 9 849,6 млн грн, $30,1 млн и 0,1 млн евро.