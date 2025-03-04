Apple представила новый iPad Air с M3 и обновленной клавиатурой

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Отмечается, что iPad Air с M3 (8 ядер CPU и 9 ядер GPU) почти в 2 раза быстрее по сравнению с iPad Air с M1, и в 3,5 раза быстрее, чем iPad Air с A14 Bionic.

Благодаря процессору M3 новый iPad Air должен предложить до 20% более быструю производительность по сравнению с предыдущей моделью с чипом M2.

Новый планшет доступен в двух размерах: 11 и 13 дюймов с конфигурациями 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. При этом есть четыре цвета — синий, фиолетовый, «сияющая звезда» и «космический серый».

Новая клавиатура

Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Air имеет больший трекпад и получила новый ряд функциональных клавиш для легкого доступа к таким функциям, как регулировка яркости дисплея и громкости.

Ранее функциональные клавиши на официальной клавиатуре были доступны только на Pro-моделях iPad.

Клавиатура доступна только в белом и крепится с помощью магнитов, она также оснащена портом USB-C.

Цены

В США 11-дюймовая модель iPad Air продолжает стоить от $599, а 13-дюймовая — от $799. Цены на новую линейку планшетов Air выглядят следующим образом:

iPad Air 11″, Wi-Fi — от $599;

iPad Air 11″, Wi-Fi + 5G — от $749;

iPad Air 13″, Wi-Fi — от $799;

iPad Air 13″, Wi-Fi + 5G — от $949.

Цена новой клавиатуры Magic Keyboard составляет $269 для 11-дюймового iPad Air и $319 для 13-дюймового планшета.

Предварительные заказы уже открыты. В продаже новые iPad Air появятся с 12 марта.

Обновленный iPad

Кроме того, Apple также представила обновленный iPad — у него вдвое больше памяти в начальной конфигурации, то есть 128 ГБ. Также есть версии с 256 ГБ и 512 ГБ. Еще компания обновила чип, поставив A16.

Цена этого планшета, доступного в синем, розовом, желтом и серебристом цветах, начинается от $349.

Напомним

В феврале 2025 года компания Apple представила своего преемника бюджетной линейки смартфонов iPhone SE — iPhone 16e. При этом новинка получила больший ценник по сравнению с предшественником, так что бюджетным его назвать трудно, но пока это самый дешевый iPhone.