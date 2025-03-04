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4 марта 2025, 17:44 Читати українською

Apple представила новый iPad Air с M3 и обновленной клавиатурой

Компания Apple представила новый планшет iPad Air с процессором M3, поддержкой Apple Intelligence и новой клавиатурой Magic Keyboard.

Компания Apple представила новый планшет iPad Air с процессором M3, поддержкой Apple Intelligence и новой клавиатурой Magic Keyboard.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОтмечается, что iPad Air с M3 (8 ядер CPU и 9 ядер GPU) почти в 2 раза быстрее по сравнению с iPad Air с M1, и в 3,5 раза быстрее, чем iPad Air с A14 Bionic.
Фото: Apple

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что iPad Air с M3 (8 ядер CPU и 9 ядер GPU) почти в 2 раза быстрее по сравнению с iPad Air с M1, и в 3,5 раза быстрее, чем iPad Air с A14 Bionic.

Благодаря процессору M3 новый iPad Air должен предложить до 20% более быструю производительность по сравнению с предыдущей моделью с чипом M2.

Новый планшет доступен в двух размерах: 11 и 13 дюймов с конфигурациями 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. При этом есть четыре цвета — синий, фиолетовый, «сияющая звезда» и «космический серый».

Новая клавиатура

Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Air имеет больший трекпад и получила новый ряд функциональных клавиш для легкого доступа к таким функциям, как регулировка яркости дисплея и громкости.

Ранее функциональные клавиши на официальной клавиатуре были доступны только на Pro-моделях iPad.

Клавиатура доступна только в белом и крепится с помощью магнитов, она также оснащена портом USB-C.

Цены

В США 11-дюймовая модель iPad Air продолжает стоить от $599, а 13-дюймовая — от $799. Цены на новую линейку планшетов Air выглядят следующим образом:

  • iPad Air 11″, Wi-Fi — от $599;
  • iPad Air 11″, Wi-Fi + 5G — от $749;
  • iPad Air 13″, Wi-Fi — от $799;
  • iPad Air 13″, Wi-Fi + 5G — от $949.

Цена новой клавиатуры Magic Keyboard составляет $269 для 11-дюймового iPad Air и $319 для 13-дюймового планшета.

Предварительные заказы уже открыты. В продаже новые iPad Air появятся с 12 марта.

Обновленный iPad

Кроме того, Apple также представила обновленный iPad — у него вдвое больше памяти в начальной конфигурации, то есть 128 ГБ. Также есть версии с 256 ГБ и 512 ГБ. Еще компания обновила чип, поставив A16.

Цена этого планшета, доступного в синем, розовом, желтом и серебристом цветах, начинается от $349.

Напомним

В феврале 2025 года компания Apple представила своего преемника бюджетной линейки смартфонов iPhone SE — iPhone 16e. При этом новинка получила больший ценник по сравнению с предшественником, так что бюджетным его назвать трудно, но пока это самый дешевый iPhone.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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