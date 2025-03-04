В фискальном кассовом чеке отражаются только те реквизиты, которые есть у плательщика при формировании конкретного чека. То есть строка «остальное» не заполняется, если такого остального при проведении расчета не было. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
В налоговой разъяснили новые формы фискальных чеков
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Это правило относится и к другим реквизитам, которые предусмотрены формой. Например, могут не указываться следующие реквизиты:
- ИНН плательщика НДС — если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;
- УКТВЭД — если товар не подакцизный;
- реквизит марки акцизного налога — если товар не маркирован;
- строки 12 — 17 — если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не соединены;
- ставки налогов — если предприятие не является плательщиком таких налогов
и т. п.
Напомним
«Минфин» писал, что с 1 марта 2025 года в Украине начали применять новые формы фискальных чеков для регистраторов расчетных операций (РРО).
Новые чеки планировали ввести еще с 1 января, но Минфин по просьбе бизнеса отложил их введение на два месяца. Отсрочки больше не будет.
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Источник: Минфин
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