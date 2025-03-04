Падение украинских акций и облигаций продолжается на фоне новостей из США

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже (WSE), обрушившиеся в понедельник на 15,3% после конфликта между президентами Украины и США, во вторник продолжают терять стоимость на фоне приостановки военной помощи. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Акции Milkiland потеряли еще 11,65%, KSG Agro — 7,26%, «Агротон» и «ИМК» — 2,14% и 5,58% соответственно. Производитель сахара «Астарта» опустился на 3,23%. Больше всего просели бумаги Coal Energy — на 13,17%.

Акции масличного гиганта «Кернел», не входящие в индекс из-за низкого free-float, упали на 9,09%. В то же время, общий индекс WIG во вторник уменьшился на 2,4% на фоне торговых споров США с Канадой, Мексикой и Китаем.

Падение зафиксировано и на Лондонской бирже. Акции агрохолдинга МХП подешевели на 1,64%, в то время как горно-рудная Ferrexpo потеряла 7,93%.

На рынке еврооблигаций наблюдается аналогичная тенденция: украинские бумаги потеряли 0,6−2,6%. Евробонды с погашением в 2029 году котируются по 68,2% от номинала, в 2036 году — по 52,9%. ВВП-варранты также подешевели на 1,6% и торгуются на уровне 77,2% условной стоимости.