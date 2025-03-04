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4 марта 2025, 16:12 Читати українською

Мировой госдолг в 2025 году может достичь нового рекорда: прогноз S&P Global

По прогнозам аналитиков S&P Global Ratings, в 2025 году глобальный объем государственных заимствований может достигнуть рекордного уровня — 12,3 триллиона долларов США. Это связано с ростом расходов крупнейших экономик мира, в частности на оборонную сферу. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По прогнозам аналитиков S&P Global Ratings, в 2025 году глобальный объем государственных заимствований может достигнуть рекордного уровня — 12,3 триллиона долларов США.
Фото Pixabay

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Рост объемов выпуска гособлигаций и совокупного долга

Ожидается, что объем выпуска государственных ценных бумаг 138 стран мира увеличится на 3% по сравнению с 2024 годом. Совокупный объем государственных облигаций в обращении, существенно выросший, в частности, из-за пандемии COVID-19, также достигнет рекордного значения — 76,9 триллиона долларов.

Бюджетная политика как инструмент преодоления кризисов

«Большие экономики все больше полагаются на бюджетную политику для преодоления длительных кризисов, что приводит к росту объемов государственного долга», — отмечает Роберто Сайфон-Аревало, руководитель направления суверенных рейтингов S&P Global.

Рост стоимости обслуживания долга — новый вызов

Ситуацию усложняет рост расходов по обслуживанию государственного долга. Это связано с тем, что доходность государственных ценных бумаг значительно возросла после того, как ведущие центральные банки мира завершили программы выкупа активов.

«Заимствование средств для финансирования растущих расходов было приемлемым решением, когда процентные ставки были на допандемийном уровне, однако сейчас это составляет гораздо большую проблему», — добавляет Сайфон-Аревало.

США: рекордные заимствования на фоне значительных дефицитов

По прогнозам S&P Global, в США объем выпуска долгосрочных государственных облигаций вырастет до 4,9 триллиона долларов. Причины этого — «значительные бюджетные дефициты, рост расходов на обслуживание долга и существенные потребности в рефинансировании».

Аналитики ожидают, что дефицит бюджета США в 2026 году превысит 6% ВВП. Однако статус доллара как мировой резервной валюты придает Вашингтону «значительную гибкость» в сфере государственных финансов.

Китай: увеличение заимствований для стимулирования экономики

В Китае, активно использующем государственные расходы для стимулирования экономического роста, ожидается увеличение объема долгосрочных заимствований на 370 миллиардов долларов — до 2,1 триллиона долларов.

Глобальный долг как доля ВВП: рост, но ниже пика 2020 года

Согласно прогнозу S&P Global, мировой объем государственных заимствований достигнет 70,2% мирового ВВП. Этот показатель растет с 2022 года, но остается ниже пикового значения 2020 года, когда он составлял 73,8% ВВП.

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Источник: Минфин
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