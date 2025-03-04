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4 марта 2025, 15:15 Читати українською

еАкциз: Минцифры запускает бета-тест электронных акцизных марок

Министерство цифровой трансформации запускает тестирование системы обращения подакцизных товаров еАкциз. К нему могут приобщиться бизнесы, имеющие лицензию на производство или продажу алкоголя и табака. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Министерство цифровой трансформации запускает тестирование системы обращения подакцизных товаров еАкциз.
Фото: qualityexpert.com.ua

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Подробности

Отмечается, что бета-тест будет проходить в несколько этапов, на первом протестуют:

  • Регистрация предприятий и пользователей в электронной системе.
  • Управление доступами представителей экономических операторов.
  • Заказ уникальных идентификаторов для отечественной продукции и внесение информации об импортируемых товарах из ЕС.
  • Интеграция с государственными реестрами API для тестирования интеграции с ERP-системами экономических операторов.

Отмечается, что только за 2024 год Украина потеряла 21,9 млрд грн из-за нелегальной торговли табачными изделиями.

«еАкциз поможет уменьшить коррупцию, увеличить поступления в бюджет, устранить лишнюю бюрократию и облегчить работу бизнеса и жизни украинцев, ведь на полках магазинов будут только качественные товары», — заявили в министерстве.

Как зарегистрироваться

Предприниматели могут присоединиться к тестированию по ссылке.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине с марта будут тестировать электронные акцизные марки для алкоголя и табака.

В Украине с 1 сентября 2023 ввели новые акцизные марки. Предыдущий дизайн водяного знака на защищенной бумаге был постоянным с 2003 года. Это привело к появлению большого количества подделок.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
4 марта 2025, 15:48
#
«еАкциз»

мені більше ініціатива міністра цифрової трансформації України подобається і назва там потужніша

«Михайло Федоров запускає онлайн-платформу, де військові зможуть придбати БПЛА та інше обладнання, розплачуючись „є-балами“ за бойову ефективність»

є-бали, потужна валюта буде

Є в тебе є-бали? а якщо знайду??

Михайло, скинь 30 є-балів в борг, бо нам з хлопцями не вистачає, а держава не забезпечує армію
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