Министерство цифровой трансформации запускает тестирование системы обращения подакцизных товаров еАкциз. К нему могут приобщиться бизнесы, имеющие лицензию на производство или продажу алкоголя и табака. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
еАкциз: Минцифры запускает бета-тест электронных акцизных марок
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Подробности
Отмечается, что бета-тест будет проходить в несколько этапов, на первом протестуют:
- Регистрация предприятий и пользователей в электронной системе.
- Управление доступами представителей экономических операторов.
- Заказ уникальных идентификаторов для отечественной продукции и внесение информации об импортируемых товарах из ЕС.
- Интеграция с государственными реестрами API для тестирования интеграции с ERP-системами экономических операторов.
Отмечается, что только за 2024 год Украина потеряла 21,9 млрд грн из-за нелегальной торговли табачными изделиями.
«еАкциз поможет уменьшить коррупцию, увеличить поступления в бюджет, устранить лишнюю бюрократию и облегчить работу бизнеса и жизни украинцев, ведь на полках магазинов будут только качественные товары», — заявили в министерстве.
Как зарегистрироваться
Предприниматели могут присоединиться к тестированию по ссылке.
Напомним
«Минфин» писал, что в Украине с марта будут тестировать электронные акцизные марки для алкоголя и табака.
В Украине с 1 сентября 2023 ввели новые акцизные марки. Предыдущий дизайн водяного знака на защищенной бумаге был постоянным с 2003 года. Это привело к появлению большого количества подделок.
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Комментарии - 1
мені більше ініціатива міністра цифрової трансформації України подобається і назва там потужніша
«Михайло Федоров запускає онлайн-платформу, де військові зможуть придбати БПЛА та інше обладнання, розплачуючись „є-балами“ за бойову ефективність»
є-бали, потужна валюта буде
Є в тебе є-бали? а якщо знайду??
Михайло, скинь 30 є-балів в борг, бо нам з хлопцями не вистачає, а держава не забезпечує армію