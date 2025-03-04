еАкциз: Минцифры запускает бета-тест электронных акцизных марок

Министерство цифровой трансформации запускает тестирование системы обращения подакцизных товаров еАкциз. К нему могут приобщиться бизнесы, имеющие лицензию на производство или продажу алкоголя и табака. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Подробности

Отмечается, что бета-тест будет проходить в несколько этапов, на первом протестуют:

Регистрация предприятий и пользователей в электронной системе.

Управление доступами представителей экономических операторов.

Заказ уникальных идентификаторов для отечественной продукции и внесение информации об импортируемых товарах из ЕС.

Интеграция с государственными реестрами API для тестирования интеграции с ERP-системами экономических операторов.

Отмечается, что только за 2024 год Украина потеряла 21,9 млрд грн из-за нелегальной торговли табачными изделиями.

«еАкциз поможет уменьшить коррупцию, увеличить поступления в бюджет, устранить лишнюю бюрократию и облегчить работу бизнеса и жизни украинцев, ведь на полках магазинов будут только качественные товары», — заявили в министерстве.

Как зарегистрироваться

Предприниматели могут присоединиться к тестированию по ссылке.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине с марта будут тестировать электронные акцизные марки для алкоголя и табака.

В Украине с 1 сентября 2023 ввели новые акцизные марки. Предыдущий дизайн водяного знака на защищенной бумаге был постоянным с 2003 года. Это привело к появлению большого количества подделок.