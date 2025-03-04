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4 марта 2025, 14:57 Читати українською

За пять лет в Украине существенно возросло количество женщин-предпринимателей — исследование

В течение 2020−2024 годов включительно количество физических лиц-предпринимателей (ФОП) в Украине демонстрировало рост, несмотря на сложные экономические и внешние обстоятельства, в частности, полномасштабное вторжение рссии в 2022 году. По состоянию на 31 декабря 2024 года в Украине было 2,3 млн ФОП, из которых 1,1 млн приходится на женщин (48,1%). Об этом говорится в исследовании YC.Market.

В течение 2020−2024 годов включительно количество физических лиц-предпринимателей (ФОП) в Украине демонстрировало рост, несмотря на сложные экономические и внешние обстоятельства, в частности, полномасштабное вторжение рссии в 2022 году.
Фото: depositphotos

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Как изменилось количество ФОПов

Для сравнения, в 2020 году общее количество ФОП составило 1,9 млн, из которых на женщин приходилось 0,9 млн (46,1%). Таким образом, за пять лет общее количество ФОП увеличилось на 330 тыс. или 17,1%, а количество женщин-предпринимателей — на 200 тыс. или 22,5%.

Региональные особенности: лидеры и контрасты

Согласно количественным данным, по состоянию на 31 декабря 2024 года лидерами по количеству женщин в предпринимательстве являются крупные экономические центры:

  • м. Киев — 131,5 тыс.
  • Днепропетровская область — 83,5 тыс.
  • Львовская область — 73,1 тыс.
  • Харьковская область — 71,3 тыс.
  • Одесская область — 71,4 тыс.

По доле женщин среди ФОП лидирует Хмельницкая область — 53%, далее следуют Волынская (50,6%) и Кировоградская (50,5%). Даже если в городах с высоким абсолютным количеством (например, г. Киев — 46%) женский сегмент не доминирует, данные свидетельствуют об успешной интеграции женщин в бизнес-среду на региональном уровне.

Несмотря на вызовы рыночной конъюнктуры, женщины продолжают активно открывать собственный бизнес — по данным YC.Market, по состоянию на 31 декабря 2024 года число ФОП достигло 2,3 млн, из них количество женщин возросло до 1,1 млн (48,1%), что является наивысшим абсолютным показателем за весь анализ.

Эта тенденция проявляется не только в увеличении абсолютных цифр, но и в росте доли женщин среди новых регистраций: в 2024 году они составляли 61,0% (175,1 тыс. из 287 тыс. новых ФОП), по сравнению с 50,4% в 2021 году (149,6 тыс. из 2).

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
4 марта 2025, 15:09
#
«За п’ять років в Україні суттєво зросла кількість жінок-підприємиць — дослідження»

По-перше — підприємців, бо «підприємиць» немає такого терміну.

По-друге — знають всі чудово, як і через що жінки стали ФОП-ами і директорами і хто їх туди, як правило, ставить)

То обговорювали в кахфе манікюрчики, айфончики і клуби, а потім вжух, і «магічним» чином стали цікавитися активно бізнесом, фінансами, інвестиціями, ага :)
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0
Aldruino
Aldruino
4 марта 2025, 16:37
#
На жаль, з цим нічого не вдієш.
Жінки пишуть такі статті, тому й просувають це розподілення за статтю.
Тому зараз з’являються керівниці, фінансистки, логопедині.

Хоч би раз побачити інвалідів та інвалідок.
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