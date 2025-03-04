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4 марта 2025, 12:37 Читати українською

Банк Citigroup чуть не перевел около $6 млрд на счет клиента

Банк Citigroup снова чуть не перевел около $6 млрд на счет клиента, случайно скопировав и вставив номер счета в поле для ввода суммы в долларах, сообщает Bloomberg.

Банк Citigroup снова чуть не перевел около $6 млрд на счет клиента, случайно скопировав и вставив номер счета в поле для ввода суммы в долларах, сообщает Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиИсточники агентства, знакомые с ситуацией, говорят, что сумма перевода была случайно увеличена подразделением по управлению состоянием более чем в тысячу раз.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Источники агентства, знакомые с ситуацией, говорят, что сумма перевода была случайно увеличена подразделением по управлению состоянием более чем в тысячу раз. Ошибку обнаружили на следующий день.

Ситуация произошла в апреле 2024 года, тогда же другой отдел банка случайно перечислил $81 трлн вместо $280 другому клиенту. Эта ошибка была обнаружена через 90 минут после размещения перевода.

Читайте также: Citi в апреле 2024 года ошибочно зачислил на счет клиента $81 трлн

Средства из банка не ушли, а Федеральная резервная система и Управление контролера валютного контроля сообщили об этом как о «незначительном промахе», указано в отчете.

«Несмотря на то, что платеж такого размера в действительности не мог быть осуществлен, наши средства контроля оперативно выявили ошибку ввода данных между двумя бухгалтерскими счетами Citi, и мы отменили эту запись», — указал представитель Citigroup: «Наши превентивные меры контроля также остановили бы вывод средств из банка».

По данным FT, в прошлом году в Citi произошло в общей сложности десять инцидентов, связанных с утечкой средств на сумму от $1 млрд и более, что меньше, чем 13 случаев годом ранее.

Серия ошибок Citi указывает на то, что банк пытается исправить свои операционные проблемы почти пять лет спустя после того, как он по ошибке направил $900 млн кредиторам, участвующим в спорной битве за долги косметической группы Revlon.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Я_ __
Я_ __
4 марта 2025, 12:57
#
Просто зазначте, як передати свої банківські реквізити банку Citygroup, головне вчасно добігти до банкомата чи вивести все в крипту :D
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