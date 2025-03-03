Украинские акции в Варшаве обрушились на фоне ссоры Зеленского и Трампа

Курсы украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) после ссоры между президентами Украины и США в пятницу вечером, существенно уменьшившей вероятность достижения мира в краткосрочной перспективе, упали утром в понедельник на 6−15%. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Варшава

Согласно данным WSE, курс акций Milkiland обвалился на 14,79%, агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями у фронта — на 11,01% и 9,09%, KSG-Agro — на 8,58%, крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» — на 6,42%.

Акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны быстрее всего росшими шахтами, теперь больше всего упали в цене — на 14,99%.

Кроме того, на 6,18% подешевели акции крупнейшего украинского производителя масла «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малой free-float, хотя накануне он упал на 26,12%.

Лондон

В то же время, на Лондонской бирже, где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП в понедельник снизился на 0,66%, тогда как акций горно-рудной компании Ferrexpo — на 0,54%.

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